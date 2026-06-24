(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bộ Nội vụ nghiên cứu khả năng tiếp tục sáp nhập một số xã, phường; Người dân không hài lòng, cán bộ “một cửa” có thể bị thay; Từ 1-7, UBND xã phường sẽ cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; Gia Lai chấp thuận đầu tư 7 dự án điện gió với tổng vốn 11.776 tỷ đồng.