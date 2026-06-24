Tin nhanh đầu ngày:
+ Bộ Nội vụ nghiên cứu khả năng tiếp tục sáp nhập một số xã, phường
+ Người dân không hài lòng, cán bộ “một cửa” có thể bị thay
+ Từ 1-7, UBND xã phường sẽ cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
+ Gia Lai chấp thuận đầu tư 7 dự án điện gió với tổng vốn 11.776 tỷ đồng
+ Trường Đại học Quy Nhơn khai mạc đợt đánh giá ngoài theo chuẩn AUN-QA 4.0 cho 3 chương trình đào tạo
Nhịp sống hôm nay:
+ Ia Phí đầu tư hơn 2,4 tỷ đồng nâng cấp mở rộng hệ thống nước sinh hoạt
Câu chuyện thể thao:
+ Gia Lai đăng cai Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026
+ Hơn 2.200 vận động viên tham gia Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc tại Lâm Đồng
Sống khỏe: Người tiểu đường nên đi chân trần hay mang dép trong nhà?
Thời tiết hôm nay: Nhiều khu vực có mưa giông, đề phòng thời tiết cực đoan