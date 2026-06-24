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Bộ Nội vụ nghiên cứu khả năng tiếp tục sáp nhập một số xã, phường

Bộ Nội vụ nghiên cứu khả năng tiếp tục sáp nhập một số xã, phường

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bộ Nội vụ nghiên cứu khả năng tiếp tục sáp nhập một số xã, phường; Người dân không hài lòng, cán bộ “một cửa” có thể bị thay; Từ 1-7, UBND xã phường sẽ cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; Gia Lai chấp thuận đầu tư 7 dự án điện gió với tổng vốn 11.776 tỷ đồng.
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Bộ Nội vụ nghiên cứu khả năng tiếp tục sáp nhập một số xã, phường

+ Người dân không hài lòng, cán bộ “một cửa” có thể bị thay

+ Từ 1-7, UBND xã phường sẽ cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

+ Gia Lai chấp thuận đầu tư 7 dự án điện gió với tổng vốn 11.776 tỷ đồng

+ Trường Đại học Quy Nhơn khai mạc đợt đánh giá ngoài theo chuẩn AUN-QA 4.0 cho 3 chương trình đào tạo

07:38

Nhịp sống hôm nay:

+ Ia Phí đầu tư hơn 2,4 tỷ đồng nâng cấp mở rộng hệ thống nước sinh hoạt

08:35

Câu chuyện thể thao:

+ Gia Lai đăng cai Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026

+ Hơn 2.200 vận động viên tham gia Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc tại Lâm Đồng

12:07

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