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Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Nhịp sống buôn làng Người Gia Lai kể chuyện
Gia Lai ghi nhận hơn 200 ô tô, xe máy vi phạm phạt nguội mỗi ngày

Gia Lai ghi nhận hơn 200 ô tô, xe máy vi phạm phạt nguội mỗi ngày

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ chính sách đối với người có công và thân nhân; Gia Lai xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn; Cảnh báo nguy cơ bùng dịch sốt xuất huyết tại Gia Lai...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ chính sách đối với người có công và thân nhân

+ Triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

+ Khai mạc trại hè “Thiếu nhi Gia Lai-Tự tin hội nhập, sáng tạo tương lai”

+ Cảnh báo nguy cơ bùng dịch sốt xuất huyết tại Gia Lai

+ Gia Lai ghi nhận hơn 200 ô tô, xe máy vi phạm phạt nguội mỗi ngày

08:18

Nhịp sống hôm nay:

+ Lữ đoàn 162 trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị cháy tại phường Hoài Nhơn Bắc

+ Gia Lai xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

11:15

Sắc màu Việt: Liên hoan lân, sư, rồng quốc tế tại Gia Lai diễn ra vào đầu tháng 8

13:27

Sống khỏe: Những ai nên hạn chế ăn cá biển?

14:45

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ nắng nóng, Gia Lai chiều tối có mưa giông

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