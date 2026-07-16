+ Gia Lai ghi nhận hơn 200 ô tô, xe máy vi phạm phạt nguội mỗi ngày

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ chính sách đối với người có công và thân nhân; Gia Lai xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn; Cảnh báo nguy cơ bùng dịch sốt xuất huyết tại Gia Lai...