Tin nhanh đầu ngày:
+ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ chính sách đối với người có công và thân nhân
+ Triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID
+ Khai mạc trại hè “Thiếu nhi Gia Lai-Tự tin hội nhập, sáng tạo tương lai”
+ Cảnh báo nguy cơ bùng dịch sốt xuất huyết tại Gia Lai
+ Gia Lai ghi nhận hơn 200 ô tô, xe máy vi phạm phạt nguội mỗi ngày
Nhịp sống hôm nay:
+ Lữ đoàn 162 trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị cháy tại phường Hoài Nhơn Bắc
+ Gia Lai xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn
Sắc màu Việt: Liên hoan lân, sư, rồng quốc tế tại Gia Lai diễn ra vào đầu tháng 8
Sống khỏe: Những ai nên hạn chế ăn cá biển?
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ nắng nóng, Gia Lai chiều tối có mưa giông