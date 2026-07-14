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Gia Lai: 60 người hoạt động không chuyên trách được tiếp nhận vào làm công chức cấp xã

Gia Lai: 60 người hoạt động không chuyên trách được tiếp nhận vào làm công chức cấp xã

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Không yêu cầu người dân, doanh nghiệp kê khai lại thông tin, dữ liệu đã có; 60 người hoạt động không chuyên trách được tiếp nhận vào làm công chức cấp xã; Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII sẽ diễn ra vào ngày 15 và 16-7...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Không yêu cầu người dân, doanh nghiệp kê khai lại thông tin, dữ liệu đã có

+ EVN phải xin ý kiến Bộ Công Thương nếu tăng giá điện từ 2% đến dưới 5%

+ Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII sẽ diễn ra vào ngày 15 và 16-7

+ 60 người hoạt động không chuyên trách được tiếp nhận vào làm công chức cấp xã

+ Gia Lai ban hành kế hoạch tuyển sinh vào 7 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới

+ Bệnh viện Quân y 211 phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2026-2030

+ Trao kinh phí hỗ trợ nhà ở cho 3 gia đình con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Bình Khê

09:20

Nhịp sống hôm nay:

+ Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

10:30

Sắc màu Việt: “Hồi sinh” tháp Chăm cao nhất Đông Nam Á

12:03

Sống khỏe: Những ai không nên ăn quá nhiều rau muống?

13:14

Thời tiết hôm nay: Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa giông về chiều

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