Gia Lai: 60 người hoạt động không chuyên trách được tiếp nhận vào làm công chức cấp xã

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Tin nhanh đầu ngày:

+ Không yêu cầu người dân, doanh nghiệp kê khai lại thông tin, dữ liệu đã có

+ EVN phải xin ý kiến Bộ Công Thương nếu tăng giá điện từ 2% đến dưới 5%

+ Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII sẽ diễn ra vào ngày 15 và 16-7

+ 60 người hoạt động không chuyên trách được tiếp nhận vào làm công chức cấp xã

+ Gia Lai ban hành kế hoạch tuyển sinh vào 7 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới

+ Bệnh viện Quân y 211 phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2026-2030

+ Trao kinh phí hỗ trợ nhà ở cho 3 gia đình con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Bình Khê