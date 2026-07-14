Gia Lai: 60 người hoạt động không chuyên trách được tiếp nhận vào làm công chức cấp xã

Tin nhanh đầu ngày:
+ Không yêu cầu người dân, doanh nghiệp kê khai lại thông tin, dữ liệu đã có
+ EVN phải xin ý kiến Bộ Công Thương nếu tăng giá điện từ 2% đến dưới 5%
+ Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII sẽ diễn ra vào ngày 15 và 16-7
+ 60 người hoạt động không chuyên trách được tiếp nhận vào làm công chức cấp xã
+ Gia Lai ban hành kế hoạch tuyển sinh vào 7 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới
+ Bệnh viện Quân y 211 phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2026-2030
+ Trao kinh phí hỗ trợ nhà ở cho 3 gia đình con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Bình Khê
Nhịp sống hôm nay:
+ Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện
Sắc màu Việt: “Hồi sinh” tháp Chăm cao nhất Đông Nam Á
Sống khỏe: Những ai không nên ăn quá nhiều rau muống?
Thời tiết hôm nay: Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa giông về chiều