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Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chính sách cho người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sáp nhập

Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chính sách cho người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sáp nhập

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Viện trưởng Viện KSND tối cao yêu cầu kiểm tra vụ chậm thi hành án ở Gia Lai; Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chính sách cho người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sáp nhập; Kiểm tra tiến độ kê khai, đăng ký đất đai lần đầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Viện trưởng Viện KSND tối cao yêu cầu kiểm tra vụ chậm thi hành án ở Gia Lai

+ Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chính sách cho người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sáp nhập

+ Phường Pleiku và Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng

+ Kiểm tra tiến độ kê khai, đăng ký đất đai lần đầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai

+ Bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết tại phường Hoài Nhơn Bắc

08:21

Nhịp sống hôm nay:

100% hộ dân hoàn tất ký hợp đồng giao nhận khoán sau gần 7 năm vướng mắc

09:40

Câu chuyện thể thao:

+ Phạm Thị Hồng Lệ vô địch cự ly 42 km tại SCORE Marathon 2026

+ 214 võ sinh Gia Lai thi thăng đẳng Taekwondo quốc gia

11:58

Sống khỏe: Massage mặt không chỉ giúp làm đẹp mà còn có lợi cho sức khỏe

12:51

Thời tiết hôm nay: Ngày 20-7: Phía Đông Gia Lai tiếp tục nắng nóng, phía Tây có mưa rào về chiều và tối

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