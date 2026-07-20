Tin nhanh đầu ngày:
+ Viện trưởng Viện KSND tối cao yêu cầu kiểm tra vụ chậm thi hành án ở Gia Lai
+ Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chính sách cho người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sáp nhập
+ Phường Pleiku và Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng
+ Kiểm tra tiến độ kê khai, đăng ký đất đai lần đầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai
+ Bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết tại phường Hoài Nhơn Bắc
Nhịp sống hôm nay:
100% hộ dân hoàn tất ký hợp đồng giao nhận khoán sau gần 7 năm vướng mắc
Câu chuyện thể thao:
+ Phạm Thị Hồng Lệ vô địch cự ly 42 km tại SCORE Marathon 2026
+ 214 võ sinh Gia Lai thi thăng đẳng Taekwondo quốc gia
Sống khỏe: Massage mặt không chỉ giúp làm đẹp mà còn có lợi cho sức khỏe
Thời tiết hôm nay: Ngày 20-7: Phía Đông Gia Lai tiếp tục nắng nóng, phía Tây có mưa rào về chiều và tối