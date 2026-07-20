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Tin nhanh đầu ngày:

+ Viện trưởng Viện KSND tối cao yêu cầu kiểm tra vụ chậm thi hành án ở Gia Lai

+ Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chính sách cho người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sáp nhập

+ Phường Pleiku và Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng

+ Kiểm tra tiến độ kê khai, đăng ký đất đai lần đầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai

+ Bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết tại phường Hoài Nhơn Bắc