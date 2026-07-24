(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật đất đai; Quyết liệt giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku; Tiêu hủy hơn 3.000 sản phẩm là tang vật vi phạm hành chính...