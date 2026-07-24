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Quyết liệt giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Quyết liệt giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật đất đai; Quyết liệt giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku; Tiêu hủy hơn 3.000 sản phẩm là tang vật vi phạm hành chính...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật đất đai

+ Phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trước ngày 15-8

+ Lấy mẫu giám định ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai

+ Phường Bồng Sơn tặng "Vườn cây tri ân" cho gia đình chính sách

+ 2 học sinh Gia Lai dự Cuộc thi Vô địch Kỹ năng số IC3 quốc tế 2026

+ Gia Lai: Tiêu hủy hơn 3.000 sản phẩm là tang vật vi phạm hành chính

09:14

Nhịp sống hôm nay:

+ Khởi công Dự án khắc phục sạt lở tuyến đường huyết mạch xã Ia Tul

+ Ra quân 15 đội hình “Bình dân học vụ số” hỗ trợ người dân phường Quy Nhơn Nam chuyển đổi số

12:01

Sắc màu Việt: Festival Dân ca, Dân vũ Quốc tế 2026 được tổ chức tại Điện Biên

13:36

Sống khỏe: Uống nước cam khi nào là tốt nhất?

14:48

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