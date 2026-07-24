Quyết liệt giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Tin nhanh đầu ngày:
+ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật đất đai
+ Phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trước ngày 15-8
+ Lấy mẫu giám định ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai
+ Phường Bồng Sơn tặng "Vườn cây tri ân" cho gia đình chính sách
+ 2 học sinh Gia Lai dự Cuộc thi Vô địch Kỹ năng số IC3 quốc tế 2026
+ Gia Lai: Tiêu hủy hơn 3.000 sản phẩm là tang vật vi phạm hành chính
Nhịp sống hôm nay:
+ Khởi công Dự án khắc phục sạt lở tuyến đường huyết mạch xã Ia Tul
+ Ra quân 15 đội hình “Bình dân học vụ số” hỗ trợ người dân phường Quy Nhơn Nam chuyển đổi số
Sắc màu Việt: Festival Dân ca, Dân vũ Quốc tế 2026 được tổ chức tại Điện Biên
Sống khỏe: Uống nước cam khi nào là tốt nhất?
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mưa lớn, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng