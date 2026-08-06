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Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Nhịp sống buôn làng Người Gia Lai kể chuyện
Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghệ cao với tổng vốn hơn 3.600 tỷ đồng

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghệ cao với tổng vốn hơn 3.600 tỷ đồng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 được nghỉ 4 ngày; Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án với tổng vốn hơn 3.600 tỷ đồng; Gia Lai đạt thành tích cao tại Đấu trường Toán học châu Á...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 được nghỉ 4 ngày

+ Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghệ cao với tổng vốn hơn 3.600 tỷ đồng

+ 2 học sinh APC Gia Lai đạt thành tích cao tại Đấu trường Toán học châu Á

+ Gần 500 đại biểu tham dự tập huấn triển khai Hệ thống phần mềm quản lý nhà trường

+ Các đoàn dự Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam - Gia Lai 2026 tham quan tháp Bánh Ít và Thiền viện Thiên Hưng

+ Tổ chức 2 lớp đào tạo nghề Hàn cho lao động nông thôn tại xã Kdang

+ Gia Lai giành nhiều huy chương tại Vòng chung kết Hội thao Công an nhân dân năm 2026

10:08

Nhịp sống hôm nay: Phường Pleiku tháo dỡ dải phân cách trên đường Lê Lợi để giảm ùn tắc giao thông

11:10

Sắc màu Việt: Đà Nẵng tổ chức Ngày hội tôn vinh di sản mỳ Quảng

12:33

Sống khỏe: Nên ăn bao nhiêu quả táo mỗi ngày?

13:47

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, Trung Bộ có nắng, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giông chiều tối

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