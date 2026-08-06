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Tin nhanh đầu ngày:

+ Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 được nghỉ 4 ngày

+ Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghệ cao với tổng vốn hơn 3.600 tỷ đồng

+ 2 học sinh APC Gia Lai đạt thành tích cao tại Đấu trường Toán học châu Á

+ Gần 500 đại biểu tham dự tập huấn triển khai Hệ thống phần mềm quản lý nhà trường

+ Các đoàn dự Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam - Gia Lai 2026 tham quan tháp Bánh Ít và Thiền viện Thiên Hưng

+ Tổ chức 2 lớp đào tạo nghề Hàn cho lao động nông thôn tại xã Kdang

+ Gia Lai giành nhiều huy chương tại Vòng chung kết Hội thao Công an nhân dân năm 2026