Tin nhanh đầu ngày:
+ Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 được nghỉ 4 ngày
+ Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghệ cao với tổng vốn hơn 3.600 tỷ đồng
+ 2 học sinh APC Gia Lai đạt thành tích cao tại Đấu trường Toán học châu Á
+ Gần 500 đại biểu tham dự tập huấn triển khai Hệ thống phần mềm quản lý nhà trường
+ Các đoàn dự Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam - Gia Lai 2026 tham quan tháp Bánh Ít và Thiền viện Thiên Hưng
+ Tổ chức 2 lớp đào tạo nghề Hàn cho lao động nông thôn tại xã Kdang
+ Gia Lai giành nhiều huy chương tại Vòng chung kết Hội thao Công an nhân dân năm 2026
Nhịp sống hôm nay: Phường Pleiku tháo dỡ dải phân cách trên đường Lê Lợi để giảm ùn tắc giao thông
Sắc màu Việt: Đà Nẵng tổ chức Ngày hội tôn vinh di sản mỳ Quảng
Sống khỏe: Nên ăn bao nhiêu quả táo mỗi ngày?
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, Trung Bộ có nắng, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giông chiều tối