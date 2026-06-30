02:15

Tin nhanh đầu ngày:

+ Anh Đỗ Đức Thanh giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai

+ HĐND xã Tây Sơn thông qua nghị quyết về sắp xếp, tổ chức lại thôn

+ Từ ngày 1-7, khai sai mã hải quan, doanh nghiệp có thể chậm thông quan

+ Người dân lắp điện mặt trời mái nhà chỉ cần thông báo UBND cấp xã

+ Ô tô đổi biển số, đổi chủ, lắp phụ kiện chính hãng không phải kiểm định lại