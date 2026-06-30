Tin nhanh đầu ngày:
+ Anh Đỗ Đức Thanh giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai
+ HĐND xã Tây Sơn thông qua nghị quyết về sắp xếp, tổ chức lại thôn
+ Từ ngày 1-7, khai sai mã hải quan, doanh nghiệp có thể chậm thông quan
+ Người dân lắp điện mặt trời mái nhà chỉ cần thông báo UBND cấp xã
+ Ô tô đổi biển số, đổi chủ, lắp phụ kiện chính hãng không phải kiểm định lại
Nhịp sống hôm nay:
+ Trao hơn 93 triệu đồng hỗ trợ em Lương Hảo Thiên điều trị bệnh hiểm nghèo
+ Cảnh sát giao thông Gia Lai dẫn đường đưa cụ bà đột quỵ đi cấp cứu
Câu chuyện thể thao:
+ Gia Lai giành tổng cộng 14 huy chương tại Giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc 2026
+ 2 đội bóng Gia Lai sẵn sàng tranh tài Vòng loại Giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026
Sống khỏe: Đi tất chân khi ngủ: Thói quen tốt hay gây hại cho sức khỏe?
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa giông