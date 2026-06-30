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Người dân lắp điện mặt trời mái nhà chỉ cần thông báo UBND cấp xã

Người dân lắp điện mặt trời mái nhà chỉ cần thông báo UBND cấp xã

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có nội dung: Anh Đỗ Đức Thanh giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Người dân lắp điện mặt trời mái nhà chỉ cần thông báo UBND cấp xã; Ô tô đổi biển số, đổi chủ, lắp phụ kiện chính hãng không phải kiểm định lại; CSGT Gia Lai dẫn đường đưa cụ bà đột quỵ đi cấp cứu...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Anh Đỗ Đức Thanh giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai

+ HĐND xã Tây Sơn thông qua nghị quyết về sắp xếp, tổ chức lại thôn

+ Từ ngày 1-7, khai sai mã hải quan, doanh nghiệp có thể chậm thông quan

+ Người dân lắp điện mặt trời mái nhà chỉ cần thông báo UBND cấp xã

+ Ô tô đổi biển số, đổi chủ, lắp phụ kiện chính hãng không phải kiểm định lại

07:57

Nhịp sống hôm nay:

+ Trao hơn 93 triệu đồng hỗ trợ em Lương Hảo Thiên điều trị bệnh hiểm nghèo

+ Cảnh sát giao thông Gia Lai dẫn đường đưa cụ bà đột quỵ đi cấp cứu

11:07

Câu chuyện thể thao:

+ Gia Lai giành tổng cộng 14 huy chương tại Giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc 2026

+ 2 đội bóng Gia Lai sẵn sàng tranh tài Vòng loại Giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026

14:00

Sống khỏe: Đi tất chân khi ngủ: Thói quen tốt hay gây hại cho sức khỏe?

15:02

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa giông

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