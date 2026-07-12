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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai được biểu dương về việc hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách

+ Kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai

+ Định hướng Trường ĐH Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

+ Các đơn vị quân đội tăng cường kết nghĩa với địa phương, nhà trường

+ Cao su Chư Sê khánh thành khu nhà ở tập thể dành cho 18 gia đình công nhân

+ Gia Lai: Hơn 500 mô tô vượt đèn đỏ trong 8 ngày