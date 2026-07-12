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Định hướng Trường ĐH Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

Định hướng Trường ĐH Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai được biểu dương về việc hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách; Định hướng Trường ĐH Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ; Hơn 500 mô tô vượt đèn đỏ trong 8 ngày; Hẹ chưng mật ong có thực sự trị ho?...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai được biểu dương về việc hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách

+ Kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai

+ Định hướng Trường ĐH Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

+ Các đơn vị quân đội tăng cường kết nghĩa với địa phương, nhà trường

+ Cao su Chư Sê khánh thành khu nhà ở tập thể dành cho 18 gia đình công nhân

+ Gia Lai: Hơn 500 mô tô vượt đèn đỏ trong 8 ngày

09:29

Nhịp sống hôm nay: Khoảng 13 triệu thuê bao bị tạm dừng một chiều: Người dùng cần làm gì?

10:36

Câu chuyện thể thao:

+ U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai rơi vào bảng “tử thần”

+ Gia Lai giành 4 huy chương ở Giải Vô địch Muay trẻ quốc gia

13:16

Sống khỏe: Hẹ chưng mật ong có thực sự trị ho?

14:31

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mưa giông, Trung Bộ nắng gián đoạn, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa chiều tối

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