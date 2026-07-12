Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai được biểu dương về việc hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách
+ Kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai
+ Định hướng Trường ĐH Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ
+ Các đơn vị quân đội tăng cường kết nghĩa với địa phương, nhà trường
+ Cao su Chư Sê khánh thành khu nhà ở tập thể dành cho 18 gia đình công nhân
+ Gia Lai: Hơn 500 mô tô vượt đèn đỏ trong 8 ngày
Nhịp sống hôm nay: Khoảng 13 triệu thuê bao bị tạm dừng một chiều: Người dùng cần làm gì?
Câu chuyện thể thao:
+ U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai rơi vào bảng “tử thần”
+ Gia Lai giành 4 huy chương ở Giải Vô địch Muay trẻ quốc gia
Sống khỏe: Hẹ chưng mật ong có thực sự trị ho?
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mưa giông, Trung Bộ nắng gián đoạn, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa chiều tối