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Tin nhanh đầu ngày:

+ Ông Hà Văn Cát tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai

+ Gia Lai mong muốn mở rộng hợp tác với New Zealand trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

+ Xã Chư Sê công bố nghị quyết, quyết định về sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng sau sáp nhập

+ Triển khai cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Gia Lai

+ Phụ huynh phải đứng tên đăng ký mạng xã hội cho con từ ngày 1-7