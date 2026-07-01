Tin nhanh đầu ngày:
+ Ông Hà Văn Cát tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai
+ Gia Lai mong muốn mở rộng hợp tác với New Zealand trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
+ Xã Chư Sê công bố nghị quyết, quyết định về sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng sau sáp nhập
+ Triển khai cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Gia Lai
+ Phụ huynh phải đứng tên đăng ký mạng xã hội cho con từ ngày 1-7
Nhịp sống hôm nay:
+ Người dân đồng thuận di dời khỏi vùng sạt lở Núi Cấm
+ Phối hợp xóa mù chữ cho học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Gia Lai
Sắc màu Việt: Nhà thờ cổ H’Bâu: Phế tích sống giữa dòng thời gian
Sống khỏe: Người cao tuổi đạp xe: Thói quen tốt cho sức khỏe nếu tập đúng cách
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa giông, Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng