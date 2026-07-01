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Phụ huynh phải đứng tên đăng ký mạng xã hội cho con từ ngày 1-7

Phụ huynh phải đứng tên đăng ký mạng xã hội cho con từ ngày 1-7

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có nội dung: Ông Hà Văn Cát tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Gia Lai mong muốn mở rộng hợp tác với New Zealand trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; Triển khai cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Gia Lai; Phụ huynh phải đứng tên đăng ký mạng xã hội cho con từ ngày 1-7...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Ông Hà Văn Cát tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai

+ Gia Lai mong muốn mở rộng hợp tác với New Zealand trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

+ Xã Chư Sê công bố nghị quyết, quyết định về sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng sau sáp nhập

+ Triển khai cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Gia Lai

+ Phụ huynh phải đứng tên đăng ký mạng xã hội cho con từ ngày 1-7

07:37

Nhịp sống hôm nay:

+ Người dân đồng thuận di dời khỏi vùng sạt lở Núi Cấm

+ Phối hợp xóa mù chữ cho học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Gia Lai

10:04

Sắc màu Việt: Nhà thờ cổ H’Bâu: Phế tích sống giữa dòng thời gian

12:09

Sống khỏe: Người cao tuổi đạp xe: Thói quen tốt cho sức khỏe nếu tập đúng cách

13:45

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa giông, Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng

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