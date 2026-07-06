Gia Lai ngày mới 6-7: Miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên toàn quốc từ năm học 2029-2030

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Tin nhanh đầu ngày:

+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Nhận diện rõ tiềm năng, thế mạnh để định hướng phát triển phù hợp

+ Nền tảng thương mại điện tử phải công khai quy chế livestream bán hàng

+ Miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên toàn quốc từ năm học 2029-2030

+ Hơn 130 vận động viên tranh tài môn Taekwondo tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai

+ Người có khách ở lại qua đêm cần thông báo lưu trú để tránh bị xử phạt