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Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Nhịp sống buôn làng Người Gia Lai kể chuyện
Gia Lai ngày mới 6-7: Miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên toàn quốc từ năm học 2029-2030

Gia Lai ngày mới 6-7: Miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên toàn quốc từ năm học 2029-2030

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Nhận diện rõ tiềm năng, thế mạnh để định hướng phát triển phù hợp; Nền tảng thương mại điện tử phải công khai quy chế livestream bán hàng; Miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên toàn quốc từ năm học 2029-2030...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Nhận diện rõ tiềm năng, thế mạnh để định hướng phát triển phù hợp

+ Nền tảng thương mại điện tử phải công khai quy chế livestream bán hàng

+ Miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên toàn quốc từ năm học 2029-2030

+ Hơn 130 vận động viên tranh tài môn Taekwondo tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai

+ Người có khách ở lại qua đêm cần thông báo lưu trú để tránh bị xử phạt

07:53

Nhịp sống hôm nay:

+ Tiếp nhận 302 đơn vị máu an toàn tại cụm khu vực Phú Thiện

+ Vinh danh 95 sứ giả mặt trời Chư Mố

10:00

Sắc màu Việt: Đình làng An Lương: Gìn giữ ký ức, hướng tới phục hồi di sản

11:17

Sống khỏe: Lá đinh lăng có ăn sống được không?

12:37

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ còn mưa, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giông chiều tối

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