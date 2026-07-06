Gia Lai ngày mới 6-7: Miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên toàn quốc từ năm học 2029-2030

Tin nhanh đầu ngày:
+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Nhận diện rõ tiềm năng, thế mạnh để định hướng phát triển phù hợp
+ Nền tảng thương mại điện tử phải công khai quy chế livestream bán hàng
+ Miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên toàn quốc từ năm học 2029-2030
+ Hơn 130 vận động viên tranh tài môn Taekwondo tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai
+ Người có khách ở lại qua đêm cần thông báo lưu trú để tránh bị xử phạt
Nhịp sống hôm nay:
+ Tiếp nhận 302 đơn vị máu an toàn tại cụm khu vực Phú Thiện
+ Vinh danh 95 sứ giả mặt trời Chư Mố
Sắc màu Việt: Đình làng An Lương: Gìn giữ ký ức, hướng tới phục hồi di sản
Sống khỏe: Lá đinh lăng có ăn sống được không?
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ còn mưa, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giông chiều tối