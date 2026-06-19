Tin nhanh đầu ngày:
+ Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ
+ Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai thăm, chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
+ 23 học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được kết nạp vào Đảng
+ Hội thảo khoa học về 2 di tích đề nghị xếp hạng cấp tỉnh
+ Tập huấn giảng viên nguồn về sản xuất cà phê bền vững
Nhịp sống hôm nay:
+ Cấm phương tiện lưu thông trên nhiều tuyến đường phục vụ khai mạc Lễ hội Du lịch hè
+ Giá xăng E10 RON 95-III giảm còn 20.750 đồng/lít từ chiều 18-6
Sắc màu Việt: Mùa nắng trên đồng cói Hoài Nhơn Bắc
Sống khỏe: Tắm biển đúng cách: Vừa vui khỏe, vừa phòng ngừa rủi ro mùa hè
Thời tiết hôm nay: Tương đối thuận lợi với nền nhiệt từ 30 đến 33 độ C