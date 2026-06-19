(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; Hội thảo khoa học về 2 di tích đề nghị xếp hạng cấp tỉnh.