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Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; Hội thảo khoa học về 2 di tích đề nghị xếp hạng cấp tỉnh.
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

+ Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai thăm, chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

+ 23 học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được kết nạp vào Đảng

+ Hội thảo khoa học về 2 di tích đề nghị xếp hạng cấp tỉnh

+ Tập huấn giảng viên nguồn về sản xuất cà phê bền vững

08:45

Nhịp sống hôm nay:

+ Cấm phương tiện lưu thông trên nhiều tuyến đường phục vụ khai mạc Lễ hội Du lịch hè

+ Giá xăng E10 RON 95-III giảm còn 20.750 đồng/lít từ chiều 18-6

10:50

Sắc màu Việt: Mùa nắng trên đồng cói Hoài Nhơn Bắc

12:25

Sống khỏe: Tắm biển đúng cách: Vừa vui khỏe, vừa phòng ngừa rủi ro mùa hè

14:04

Thời tiết hôm nay: Tương đối thuận lợi với nền nhiệt từ 30 đến 33 độ C

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