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Gỡ vướng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gỡ vướng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Nghiên cứu giao tổng biên chế giáo viên cho địa phương tự chủ tuyển dụng, sử dụng; Gỡ vướng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; Thông báo tìm chủ sở hữu 1.718 phương tiện vi phạm giao thông đã hết thời hạn tạm giữ... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Nghiên cứu giao tổng biên chế giáo viên cho địa phương tự chủ tuyển dụng, sử dụng

+ Gỡ vướng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

+ Bế mạc lớp tập huấn hô, hát bài chòi dân gian

+ Đội bóng xã Đak Đoa tranh tài tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số toàn quốc

+ Thông báo tìm chủ sở hữu 1.718 phương tiện vi phạm giao thông đã hết thời hạn tạm giữ

09:15

Nhịp sống hôm nay: Từ ngày 15-8, xe ô tô chở trẻ em không có thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo

10:42

Câu chuyện thể thao: Cung thủ Gia Lai đã sẵn sàng cho Giải vô địch bắn nỏ, bắn ná quốc gia lần thứ IX

12:48

Sống khỏe: Những ai không nên ăn quá nhiều quả bơ?

14:10

Thời tiết hôm nay: Phía Đông nắng nóng, phía Tây mưa giông

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