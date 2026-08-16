(GLO)- Nghiên cứu giao tổng biên chế giáo viên cho địa phương tự chủ tuyển dụng, sử dụng; Gỡ vướng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; Thông báo tìm chủ sở hữu 1.718 phương tiện vi phạm giao thông đã hết thời hạn tạm giữ... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.