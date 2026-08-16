Tin nhanh đầu ngày:
+ Nghiên cứu giao tổng biên chế giáo viên cho địa phương tự chủ tuyển dụng, sử dụng
+ Gỡ vướng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku
+ Bế mạc lớp tập huấn hô, hát bài chòi dân gian
+ Đội bóng xã Đak Đoa tranh tài tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số toàn quốc
+ Thông báo tìm chủ sở hữu 1.718 phương tiện vi phạm giao thông đã hết thời hạn tạm giữ
Nhịp sống hôm nay: Từ ngày 15-8, xe ô tô chở trẻ em không có thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo
Câu chuyện thể thao: Cung thủ Gia Lai đã sẵn sàng cho Giải vô địch bắn nỏ, bắn ná quốc gia lần thứ IX
Sống khỏe: Những ai không nên ăn quá nhiều quả bơ?
Thời tiết hôm nay: Phía Đông nắng nóng, phía Tây mưa giông