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Hạ tầng liên kết - động lực phát triển miền Trung - Tây Nguyên

Hạ tầng liên kết - động lực phát triển miền Trung - Tây Nguyên

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Hạ tầng liên kết - động lực phát triển miền Trung - Tây Nguyên; Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" năm 2026; Truy tặng Bằng khen Trung ương Đoàn cho Thượng sĩ Kpă Thiêp... là những thông tin đáng chú ý hôm nay.
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Hạ tầng liên kết - động lực phát triển miền Trung - Tây Nguyên

+ Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" năm 2026

+ Đẩy nhanh làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

+ Bà Lê Thị Thu Hương giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai

+ Tập huấn chuyên sâu về công tác đảm bảo an ninh mạng, bảo mật thông tin an ninh dữ liệu

+ Nâng cao năng lực pháp chế, quản trị cho các doanh nghiệp quân đội

10:20

Nhịp sống hôm nay: Truy tặng Bằng khen Trung ương Đoàn cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

11:30

Sắc màu Việt: Giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích Cổ Loa

13:21

Sống khỏe: Có nên rửa lại thịt xay trước khi chế biến?

14:27

Thời tiết hôm nay: Nhiều nơi nắng nóng, chiều tối có mưa dông

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