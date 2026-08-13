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Chính phủ yêu cầu tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong các bộ, ngành

Chính phủ yêu cầu tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong các bộ, ngành

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chính phủ yêu cầu tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong các bộ, ngành; Hơn 110 nhà khoa học dự Hội nghị Quốc tế về Vi sinh vật và Một sức khỏe lần thứ 3; Công an xã Ia Nan trao hơn 500 sim điện thoại miễn phí cho người dân...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Chính phủ yêu cầu tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong các bộ, ngành

+ Hơn 110 nhà khoa học dự Hội nghị Quốc tế về Vi sinh vật và Một sức khỏe lần thứ 3

+ Phường Hội Phú đối thoại trực tiếp với nhân dân, tập trung tháo gỡ các vấn đề dân sinh

+ Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

+ Người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán để nhận an sinh xã hội trên VneID

+ Công an xã Ia Nan trao hơn 500 sim điện thoại miễn phí cho người dân

10:25

Nhịp sống hôm nay: Đo đạc, kiểm kê cây xanh bị chặt hạ tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ)

11:47

Sắc màu Việt: Sắc màu văn hóa nơi hạ lưu sông Ba

13:27

Sống khỏe: Có nên ăn trái cây thay hoàn toàn bữa sáng?

14:33

Thời tiết hôm nay: Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, giông vài nơi

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