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Tin nhanh đầu ngày:

+ Chính phủ yêu cầu tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong các bộ, ngành

+ Hơn 110 nhà khoa học dự Hội nghị Quốc tế về Vi sinh vật và Một sức khỏe lần thứ 3

+ Phường Hội Phú đối thoại trực tiếp với nhân dân, tập trung tháo gỡ các vấn đề dân sinh

+ Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

+ Người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán để nhận an sinh xã hội trên VneID

+ Công an xã Ia Nan trao hơn 500 sim điện thoại miễn phí cho người dân