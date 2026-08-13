Tin nhanh đầu ngày:
+ Chính phủ yêu cầu tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong các bộ, ngành
+ Hơn 110 nhà khoa học dự Hội nghị Quốc tế về Vi sinh vật và Một sức khỏe lần thứ 3
+ Phường Hội Phú đối thoại trực tiếp với nhân dân, tập trung tháo gỡ các vấn đề dân sinh
+ Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong
+ Người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán để nhận an sinh xã hội trên VneID
+ Công an xã Ia Nan trao hơn 500 sim điện thoại miễn phí cho người dân
Nhịp sống hôm nay: Đo đạc, kiểm kê cây xanh bị chặt hạ tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ)
Sắc màu Việt: Sắc màu văn hóa nơi hạ lưu sông Ba
Sống khỏe: Có nên ăn trái cây thay hoàn toàn bữa sáng?
Thời tiết hôm nay: Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, giông vài nơi