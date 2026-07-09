Phê duyệt 2 đề án du lịch sinh thái trong Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng

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Tin nhanh đầu ngày

+ Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương gặp mặt chức sắc, người có uy tín tiêu biểu tại Gia Lai

+ Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn khảo sát tình hình sản xuất, đời sống nhân dân tại xã Canh Liên

+ Rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương trên cả nước

+ 4 địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện miễn phí SGK từ năm học 2026-2027

+ Phê duyệt 2 Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng

+ Hoài Nhơn Đông thông qua phương án thiết kế cột cờ và điểm check-in Mũi Gành

+ Gần 4.900 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 6 tháng