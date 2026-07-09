Phê duyệt 2 đề án du lịch sinh thái trong Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng

Tin nhanh đầu ngày
+ Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương gặp mặt chức sắc, người có uy tín tiêu biểu tại Gia Lai
+ Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn khảo sát tình hình sản xuất, đời sống nhân dân tại xã Canh Liên
+ Rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương trên cả nước
+ 4 địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện miễn phí SGK từ năm học 2026-2027
+ Phê duyệt 2 Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng
+ Hoài Nhơn Đông thông qua phương án thiết kế cột cờ và điểm check-in Mũi Gành
+ Gần 4.900 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 6 tháng
Nhịp sống hôm nay:
+ Chưa áp dụng giá điện sinh hoạt theo giờ với hộ gia đình
+ Gia Lai: Thực hiện thành công phẫu thuật Frey điều trị viêm tụy mạn do sỏi ống tụy
Sắc màu Việt: Âm vang Kơ-toang - Nhịp đập của văn hóa Chăm H’roi
Sống khỏe: Những ai không nên dùng trà atiso tùy tiện?
Thời tiết hôm nay: Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và giông