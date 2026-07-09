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Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Nhịp sống buôn làng Người Gia Lai kể chuyện
Phê duyệt 2 đề án du lịch sinh thái trong Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng

Phê duyệt 2 đề án du lịch sinh thái trong Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương trên cả nước; Phê duyệt 2 Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng; Âm vang Kơ-toang...
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Tin nhanh đầu ngày

+ Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương gặp mặt chức sắc, người có uy tín tiêu biểu tại Gia Lai

+ Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn khảo sát tình hình sản xuất, đời sống nhân dân tại xã Canh Liên

+ Rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương trên cả nước

+ 4 địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện miễn phí SGK từ năm học 2026-2027

+ Phê duyệt 2 Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng

+ Hoài Nhơn Đông thông qua phương án thiết kế cột cờ và điểm check-in Mũi Gành

+ Gần 4.900 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 6 tháng

10:18

Nhịp sống hôm nay:

+ Chưa áp dụng giá điện sinh hoạt theo giờ với hộ gia đình

+ Gia Lai: Thực hiện thành công phẫu thuật Frey điều trị viêm tụy mạn do sỏi ống tụy

12:22

Sắc màu Việt: Âm vang Kơ-toang - Nhịp đập của văn hóa Chăm H’roi

13:51

Sống khỏe: Những ai không nên dùng trà atiso tùy tiện?

14:45

Thời tiết hôm nay: Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và giông

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