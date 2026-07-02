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Trước 15-7 chưa xử phạt xe gia đình không sử dụng ghế an toàn cho trẻ em

Trước 15-7 chưa xử phạt xe gia đình không sử dụng ghế an toàn cho trẻ em

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai đứng đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về giải ngân vốn đầu tư công; Thành lập Tổ công tác phát huy hiệu quả hồ chứa Ia Mơr; Trước 15-7 chưa xử phạt xe gia đình không sử dụng ghế an toàn cho trẻ em...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai đứng đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về giải ngân vốn đầu tư công

+ Thành lập Tổ công tác rà soát, phát huy hiệu quả hồ chứa Ia Mơr

+ Chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời nổi Ea Dreh

+ Xã Bình Hiệp khánh thành 5 công trình dân sinh chào mừng kỷ niệm 1 năm thành lập xã

+ Cả nước có 5 thủ khoa 30 điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

+ Các cấp Công đoàn tỉnh Gia Lai trao khoảng 2.600 suất quà cho đoàn viên, người lao động

+ Trước 15-7 chưa xử phạt xe gia đình không sử dụng ghế an toàn cho trẻ em

10:13

Nhịp sống hôm nay:

+ Ia Pa livestream quảng bá nông sản địa phương

12:10

Sắc màu Việt: Lễ hội cầu ngư vạn Lộ Diêu

13:43

Sống khỏe: Uống một ly nước ấm trước khi ngủ: Thói quen nhỏ, lợi ích lớn

14:53

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mưa giông, Trung Bộ giảm nắng nóng

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