Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai đứng đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về giải ngân vốn đầu tư công
+ Thành lập Tổ công tác rà soát, phát huy hiệu quả hồ chứa Ia Mơr
+ Chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời nổi Ea Dreh
+ Xã Bình Hiệp khánh thành 5 công trình dân sinh chào mừng kỷ niệm 1 năm thành lập xã
+ Cả nước có 5 thủ khoa 30 điểm thi tốt nghiệp THPT 2026
+ Các cấp Công đoàn tỉnh Gia Lai trao khoảng 2.600 suất quà cho đoàn viên, người lao động
+ Trước 15-7 chưa xử phạt xe gia đình không sử dụng ghế an toàn cho trẻ em
Nhịp sống hôm nay:
+ Ia Pa livestream quảng bá nông sản địa phương
Sắc màu Việt: Lễ hội cầu ngư vạn Lộ Diêu
Sống khỏe: Uống một ly nước ấm trước khi ngủ: Thói quen nhỏ, lợi ích lớn
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ mưa giông, Trung Bộ giảm nắng nóng