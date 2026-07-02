(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai đứng đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về giải ngân vốn đầu tư công; Thành lập Tổ công tác phát huy hiệu quả hồ chứa Ia Mơr; Trước 15-7 chưa xử phạt xe gia đình không sử dụng ghế an toàn cho trẻ em...