Gia Lai ngày mới 11-8: Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

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Tin nhanh đầu ngày:

+ Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

+ Công bố quyết định của Tỉnh ủy Gia Lai về điều động, chỉ định cán bộ tại nhiều địa phương

+ Hội LHPN tỉnh Gia Lai chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

+ Hơn 182.000 học sinh thuộc nhóm ưu tiên có thể được miễn phí sách giáo khoa

+ Di tích Champa An Phú được xếp hạng di tích cấp tỉnh