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Gia Lai ngày mới 11-8: Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gia Lai ngày mới 11-8: Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

BẢO NGỌC BẢO NGỌC NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG MINH THẢO MINH THẢO

(GLO)- Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý: Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; Công bố quyết định của Tỉnh ủy Gia Lai về điều động, chỉ định cán bộ tại nhiều địa phương; Đồ uống có đường và những nguy cơ sức khỏe ở học sinh...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

+ Công bố quyết định của Tỉnh ủy Gia Lai về điều động, chỉ định cán bộ tại nhiều địa phương

+ Hội LHPN tỉnh Gia Lai chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

+ Hơn 182.000 học sinh thuộc nhóm ưu tiên có thể được miễn phí sách giáo khoa

+ Di tích Champa An Phú được xếp hạng di tích cấp tỉnh

08:14

Nhịp sống hôm nay: Phối hợp nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS và miền núi

09:51
Sắc màu Việt: Thêm trải nghiệm mới ở rừng dừa Bảy Mẫu
11:15

Sống khỏe: Đồ uống có đường và những nguy cơ sức khỏe ở học sinh

12:55

Sống khỏe: Đồ uống có đường và những nguy cơ sức khỏe ở học sinh

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