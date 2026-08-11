Gia Lai ngày mới 11-8: Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Tin nhanh đầu ngày:
+ Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku
+ Công bố quyết định của Tỉnh ủy Gia Lai về điều động, chỉ định cán bộ tại nhiều địa phương
+ Hội LHPN tỉnh Gia Lai chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động
+ Hơn 182.000 học sinh thuộc nhóm ưu tiên có thể được miễn phí sách giáo khoa
+ Di tích Champa An Phú được xếp hạng di tích cấp tỉnh
Nhịp sống hôm nay: Phối hợp nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS và miền núi
|Sắc màu Việt: Thêm trải nghiệm mới ở rừng dừa Bảy Mẫu
Sống khỏe: Đồ uống có đường và những nguy cơ sức khỏe ở học sinh
Sống khỏe: Đồ uống có đường và những nguy cơ sức khỏe ở học sinh