Tin nhanh đầu ngày:
+ Tiếp tục tổ chức sắp xếp các xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn
+ Khoanh vùng khu vực nghi có hố chôn liệt sĩ tại di tích Cấm An Sơn
+ Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch từ ngày 15-7 tại khu vực phía Tây Gia Lai
+ Gia Lai chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ du khách
+ Phường Pleiku triển khai Cổng thông tin điều hành tác nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, điều hành
+ Thí sinh nên hoàn thành bản nháp nguyện vọng trước ngày 12-7
+ Sẽ phát sóng trực tuyến các trận đấu vòng bảng Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026
Nhịp sống hôm nay:
+ Người dân xã Bình Hiệp tự nguyện giao nộp cá thể rùa quý hiếm
+ Triển khai công trình "thắp sáng đường quê" tại làng Vĩnh An
Sắc màu Việt: Những nếp nhà trăm năm lưu giữ hồn quê đất Võ
Sống khỏe: Mỗi ngày ăn 1-3 củ tỏi đen, cơ thể nhận được gì?
Thời tiết hôm nay: Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày có nắng gián đoạn, chiều và tối xuất hiện mưa rào