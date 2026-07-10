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Tiếp tục tổ chức sắp xếp các xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn

Tiếp tục tổ chức sắp xếp các xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tiếp tục tổ chức sắp xếp các xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn; Khoanh vùng khu vực nghi có hố chôn liệt sĩ tại di tích Cấm An Sơn; Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch từ ngày 15-7 tại khu vực phía Tây Gia Lai; Những nếp nhà trăm năm lưu giữ hồn quê đất Võ...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Tiếp tục tổ chức sắp xếp các xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn

+ Khoanh vùng khu vực nghi có hố chôn liệt sĩ tại di tích Cấm An Sơn

+ Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch từ ngày 15-7 tại khu vực phía Tây Gia Lai

+ Gia Lai chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ du khách

+ Phường Pleiku triển khai Cổng thông tin điều hành tác nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, điều hành

+ Thí sinh nên hoàn thành bản nháp nguyện vọng trước ngày 12-7

+ Sẽ phát sóng trực tuyến các trận đấu vòng bảng Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026

09:36

Nhịp sống hôm nay:

+ Người dân xã Bình Hiệp tự nguyện giao nộp cá thể rùa quý hiếm

+ Triển khai công trình "thắp sáng đường quê" tại làng Vĩnh An

11:37

Sắc màu Việt: Những nếp nhà trăm năm lưu giữ hồn quê đất Võ

13:34

Sống khỏe: Mỗi ngày ăn 1-3 củ tỏi đen, cơ thể nhận được gì?

14:28

Thời tiết hôm nay: Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày có nắng gián đoạn, chiều và tối xuất hiện mưa rào

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