(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tiếp tục tổ chức sắp xếp các xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn; Khoanh vùng khu vực nghi có hố chôn liệt sĩ tại di tích Cấm An Sơn; Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch từ ngày 15-7 tại khu vực phía Tây Gia Lai; Những nếp nhà trăm năm lưu giữ hồn quê đất Võ...