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Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương; HĐND phường Quy Nhơn và An Nhơn thông qua nghị quyết về sắp xếp, tổ chức lại tổ dân phố; Gần 20 tỷ đồng đầu tư nâng bờ bao bãi chôn lấp rác Bồng Sơn...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

+ HĐND phường Quy Nhơn và An Nhơn thông qua nghị quyết về sắp xếp, tổ chức lại tổ dân phố

+ Gần 20 tỷ đồng đầu tư nâng bờ bao bãi chôn lấp rác Bồng Sơn

+ Cấp 1.200 cây mắc ca trồng xen canh vườn cà phê thuộc Dự án SAFE

+ Gia Lai tập huấn nghiệp vụ kiểm tra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

+ 29 kỳ thủ Gia Lai tham gia Giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia năm 2026

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+ Đoàn xã Đak Pơ cập nhật, nâng cấp công trình số hóa “địa chỉ đỏ”

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