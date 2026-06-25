(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương; HĐND phường Quy Nhơn và An Nhơn thông qua nghị quyết về sắp xếp, tổ chức lại tổ dân phố; Gần 20 tỷ đồng đầu tư nâng bờ bao bãi chôn lấp rác Bồng Sơn...