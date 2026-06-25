Tin nhanh đầu ngày:
+ Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương
+ HĐND phường Quy Nhơn và An Nhơn thông qua nghị quyết về sắp xếp, tổ chức lại tổ dân phố
+ Gần 20 tỷ đồng đầu tư nâng bờ bao bãi chôn lấp rác Bồng Sơn
+ Cấp 1.200 cây mắc ca trồng xen canh vườn cà phê thuộc Dự án SAFE
+ Gia Lai tập huấn nghiệp vụ kiểm tra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
+ 29 kỳ thủ Gia Lai tham gia Giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia năm 2026
Nhịp sống hôm nay:
+ Đoàn xã Đak Pơ cập nhật, nâng cấp công trình số hóa “địa chỉ đỏ”
+ Ban CHQS xã Vạn Đức phối hợp dập tắt vụ cháy rừng tại thôn Thanh Lương
Sắc màu Việt: Khai mạc lễ hội cầu ngư vạn đầm Hưng Lương năm 2026
Sống khỏe: Quả gấc: “siêu thực phẩm” giàu dưỡng chất tốt cho mắt và tim mạch
Thời tiết hôm nay: Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng