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Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trọng điểm tại các xã thuộc huyện Phù Cát (cũ); Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh; Trồng 200 cây thông góp phần phủ xanh đồi trọc...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trọng điểm tại các xã thuộc huyện Phù Cát (cũ)

+ Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai vượt 2,35 tỷ USD

+ Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh

+ Năm 2026 sẽ bê tông hóa hơn 339 km đường giao thông nông thôn

+ Xây nhà tình thương cho thân nhân người có công với cách mạng

+ Trồng 200 cây thông góp phần phủ xanh đồi trọc

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