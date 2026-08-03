Tin nhanh đầu ngày:
+ Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trọng điểm tại các xã thuộc huyện Phù Cát (cũ)
+ Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai vượt 2,35 tỷ USD
+ Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh
+ Năm 2026 sẽ bê tông hóa hơn 339 km đường giao thông nông thôn
+ Xây nhà tình thương cho thân nhân người có công với cách mạng
+ Trồng 200 cây thông góp phần phủ xanh đồi trọc
Nhịp sống hôm nay: Trao vốn chương trình “Tiếp sức nhà nông” cho 40 hộ nông dân ở xã Ia Ko
Sắc màu Việt: Trang nghiêm lễ dâng hương, rước lửa thiêng mở đầu Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam
Sống khỏe: Giảm đường cát: Nên thay bằng gì? Các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa giông, Trung Bộ nắng gián đoạn