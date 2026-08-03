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Tin nhanh đầu ngày:

+ Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trọng điểm tại các xã thuộc huyện Phù Cát (cũ)

+ Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai vượt 2,35 tỷ USD

+ Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh

+ Năm 2026 sẽ bê tông hóa hơn 339 km đường giao thông nông thôn

+ Xây nhà tình thương cho thân nhân người có công với cách mạng

+ Trồng 200 cây thông góp phần phủ xanh đồi trọc