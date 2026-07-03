+ Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

08:05

Nhịp sống hôm nay:

+ Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30-9-2026

+ Giấy phép lái xe hết hạn trên 30 ngày mới phải thi lại lý thuyết