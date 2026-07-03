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Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Kiểm tra thực địa dự án dân cư khu vực 6 phường Quy Nhơn Đông; Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Đồng thuận cao từ cơ sở, hướng tới mô hình quản lý tinh gọn; Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn – Pleiku...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Kiểm tra thực địa dự án dân cư khu vực 6 phường Quy Nhơn Đông

+ Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Đồng thuận cao từ cơ sở, hướng tới mô hình quản lý tinh gọn

+ Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

+ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn tuyên truyền pháp luật về biển cho ngư dân

+ Từ 15-8, vay ngân hàng 400 triệu không phải chứng minh tài chính

+ Gia Lai mở đợt cao điểm tuyên truyền, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

08:05

Nhịp sống hôm nay:

+ Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30-9-2026

+ Giấy phép lái xe hết hạn trên 30 ngày mới phải thi lại lý thuyết

09:45

Câu chuyện thể thao: Gia Lai giành 73 huy chương tại Giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia năm 2026

11:44

Sống khỏe: Massage chân thường xuyên: Lợi ích cho sức khỏe nhưng cần đúng cách

13:09

Thời tiết hôm nay: Dự báo tháng 7, khu vực giữa và phía Đông tỉnh có khoảng 2-3 đợt nắng nóng diện rộng

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