Tin nhanh đầu ngày:
+ Kiểm tra thực địa dự án dân cư khu vực 6 phường Quy Nhơn Đông
+ Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Đồng thuận cao từ cơ sở, hướng tới mô hình quản lý tinh gọn
+ Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn – Pleiku
+ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn tuyên truyền pháp luật về biển cho ngư dân
+ Từ 15-8, vay ngân hàng 400 triệu không phải chứng minh tài chính
+ Gia Lai mở đợt cao điểm tuyên truyền, bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Nhịp sống hôm nay:
+ Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30-9-2026
+ Giấy phép lái xe hết hạn trên 30 ngày mới phải thi lại lý thuyết
Câu chuyện thể thao: Gia Lai giành 73 huy chương tại Giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia năm 2026
Sống khỏe: Massage chân thường xuyên: Lợi ích cho sức khỏe nhưng cần đúng cách
Thời tiết hôm nay: Dự báo tháng 7, khu vực giữa và phía Đông tỉnh có khoảng 2-3 đợt nắng nóng diện rộng