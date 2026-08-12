(GLO)- Bản tin có nội dung: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại với HTX, quỹ tín dụng nhân dân; Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, tổng vốn hơn 19.310 tỷ đồng; Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chế độ với hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư muốn nghỉ việc...