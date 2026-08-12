Tin nhanh đầu ngày:
+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại với hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân
+ Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, tổng vốn hơn 19.310 tỷ đồng
+ Từ 15-9, cấp giấy phép kinh doanh vận tải trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công
+ Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chế độ với hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư muốn nghỉ việc
+ Học sinh các lớp 1, 9 và 12 tựu trường từ ngày 24-8
+ Doanh nhân trẻ Gia Lai bàn cách đưa "AI vào quản trị nhân sự"
Nhịp sống hôm nay: Giếng khoan ở Chư Prông bất ngờ ngừng phun khí và nước sau hơn 20 ngày
Câu chuyện thể thao: “Hạt giống đỏ” của cầu lông Gia Lai
Sống khỏe: Nên bổ sung các loại hạt vào lúc nào để tốt cho sức khỏe?
Thời tiết hôm nay: Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng