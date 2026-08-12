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Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chế độ với hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư muốn nghỉ việc

Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chế độ với hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư muốn nghỉ việc

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có nội dung: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại với HTX, quỹ tín dụng nhân dân; Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, tổng vốn hơn 19.310 tỷ đồng; Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chế độ với hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư muốn nghỉ việc...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại với hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân

+ Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, tổng vốn hơn 19.310 tỷ đồng

+ Từ 15-9, cấp giấy phép kinh doanh vận tải trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công

+ Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chế độ với hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư muốn nghỉ việc

+ Học sinh các lớp 1, 9 và 12 tựu trường từ ngày 24-8

+ Doanh nhân trẻ Gia Lai bàn cách đưa "AI vào quản trị nhân sự"

11:12

Nhịp sống hôm nay: Giếng khoan ở Chư Prông bất ngờ ngừng phun khí và nước sau hơn 20 ngày

12:21

Câu chuyện thể thao: “Hạt giống đỏ” của cầu lông Gia Lai

14:08

Sống khỏe: Nên bổ sung các loại hạt vào lúc nào để tốt cho sức khỏe?

15:21

Thời tiết hôm nay: Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng

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