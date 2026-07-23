Tin nhanh đầu ngày:
+ Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khảo sát hoạt động y tế cơ sở tại phường Thống Nhất
+ Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh
+ Đảng ủy phường Pleiku lắng nghe ý kiến của các hộ dân khu vực chợ Hoa Lư cũ
+ VNeID tích hợp thêm tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ
+ 2 học sinh Gia Lai đạt giải tại kỳ thi toán học quốc tế SIMOC 2026
Nhịp sống hôm nay: Sân chơi hè đa kỹ năng cho thanh thiếu nhi Gia Lai
Câu chuyện thể thao: Từ buôn làng Jrai đến võ đài MMA chuyên nghiệp
Sống khỏe: Nhảy dây có thực sự giúp tăng chiều cao?
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ nắng nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa giông chiều tối