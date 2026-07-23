(GLO)- Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh; Đảng ủy phường Pleiku lắng nghe ý kiến của các hộ dân khu vực chợ Hoa Lư cũ; VNeID tích hợp thêm tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ; 2 học sinh Gia Lai đạt giải tại kỳ thi toán học quốc tế SIMOC 2026...