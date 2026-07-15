Trung ương yêu cầu tiếp tục sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, trường học tại địa phương

Tin nhanh đầu ngày:
+ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu không chủ quan trước mọi kịch bản thiên tai
+ Tiếp tục sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, trường học tại địa phương
+ Bộ Xây dựng chính thức bỏ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn
+ Kiểm tra tình hình đầu tư và hoạt động của Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học E100 tại Gia Lai.
+ Gia Lai thí điểm truy xuất nguồn gốc cá ngừ đại dương bằng tem QR
+ Xã Ia Hiao quyên góp hơn 82 triệu đồng ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa
Nhịp sống hôm nay:
+ Hỗ trợ 26 triệu đồng cho chủ tàu cá bị cháy và gia đình ngư dân mất tích trên biển
+ 150 triệu đồng hỗ trợ 7 bệnh nhân nghèo
Câu chuyện thể thao: Khẳng định nội lực của phong trào võ cổ truyền
Sống khỏe: "Quy tắc 90 giây" kiểm soát cơn giận, bảo vệ sức khỏe tim
Thời tiết hôm nay: Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa nắng nóng, có nơi trên 36 độ C