Trung ương yêu cầu tiếp tục sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, trường học tại địa phương

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu không chủ quan trước mọi kịch bản thiên tai; Tiếp tục sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, trường học tại địa phương; BGia Lai thí điểm truy xuất nguồn gốc cá ngừ đại dương bằng tem QR...