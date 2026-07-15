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Trung ương yêu cầu tiếp tục sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, trường học tại địa phương

Trung ương yêu cầu tiếp tục sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, trường học tại địa phương

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu không chủ quan trước mọi kịch bản thiên tai; Tiếp tục sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, trường học tại địa phương; BGia Lai thí điểm truy xuất nguồn gốc cá ngừ đại dương bằng tem QR...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu không chủ quan trước mọi kịch bản thiên tai

+ Tiếp tục sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, trường học tại địa phương

+ Bộ Xây dựng chính thức bỏ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn

+ Kiểm tra tình hình đầu tư và hoạt động của Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học E100 tại Gia Lai.

+ Gia Lai thí điểm truy xuất nguồn gốc cá ngừ đại dương bằng tem QR

+ Xã Ia Hiao quyên góp hơn 82 triệu đồng ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

09:45

Nhịp sống hôm nay:

+ Hỗ trợ 26 triệu đồng cho chủ tàu cá bị cháy và gia đình ngư dân mất tích trên biển

+ 150 triệu đồng hỗ trợ 7 bệnh nhân nghèo

11:33

Câu chuyện thể thao: Khẳng định nội lực của phong trào võ cổ truyền

12:55

Sống khỏe: "Quy tắc 90 giây" kiểm soát cơn giận, bảo vệ sức khỏe tim

13:57

Thời tiết hôm nay: Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa nắng nóng, có nơi trên 36 độ C

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