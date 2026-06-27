(GLO)- Bản tin có các nội dung: Sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp; Khởi công trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao tại xã Pờ Tó; Phường Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ “Ngư dân bám biển - Giữ môi trường xanh”; Sắp diễn ra Giải Việt dã Chinh phục đỉnh Pờ Yầu.