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Sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp

Sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp; Khởi công trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao tại xã Pờ Tó; Phường Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ “Ngư dân bám biển - Giữ môi trường xanh”; Sắp diễn ra Giải Việt dã Chinh phục đỉnh Pờ Yầu.
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp

+ Thủ tướng bổ nhiệm ông Trần Anh Tiến giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

+ Khởi công trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao tại xã Pờ Tó

+ Phường Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ “Ngư dân bám biển - Giữ môi trường xanh”

+ 7 khu phố mới phường Hoài Nhơn Nam sẵn sàng đi vào hoạt động

+ BIDV Nam Gia Lai tài trợ kinh phí khoan giếng nước sạch cho trường học

08:19

Nhịp sống hôm nay:

+ Khoảng 720 thanh niên tham gia "Tiếp sức mùa thi" tuyển sinh lớp 10

09:02

Câu chuyện thể thao:

+ Hoàng Anh Gia Lai hội quân chuẩn bị mùa giải mới

+ Sắp diễn ra Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu"

11:22

Sống khỏe: Uống mật ong vào lúc nào là tốt nhất?

12:28

Thời tiết hôm nay: Nắng nóng giảm dần, chiều tối và đêm có mưa giông nhiều nơi

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