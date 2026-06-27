Tin nhanh đầu ngày:
+ Sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp
+ Thủ tướng bổ nhiệm ông Trần Anh Tiến giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
+ Khởi công trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao tại xã Pờ Tó
+ Phường Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ “Ngư dân bám biển - Giữ môi trường xanh”
+ 7 khu phố mới phường Hoài Nhơn Nam sẵn sàng đi vào hoạt động
+ BIDV Nam Gia Lai tài trợ kinh phí khoan giếng nước sạch cho trường học
Nhịp sống hôm nay:
+ Khoảng 720 thanh niên tham gia "Tiếp sức mùa thi" tuyển sinh lớp 10
Câu chuyện thể thao:
+ Hoàng Anh Gia Lai hội quân chuẩn bị mùa giải mới
+ Sắp diễn ra Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu"
Sống khỏe: Uống mật ong vào lúc nào là tốt nhất?
Thời tiết hôm nay: Nắng nóng giảm dần, chiều tối và đêm có mưa giông nhiều nơi