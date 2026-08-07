Gia Lai ngày mới 7-8: Gia Lai tăng tốc thực hiện Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai tăng tốc thực hiện Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số
+ Phường Hội Phú bàn giao 100% mặt bằng để thực hiện cao tốc Quy Nhơn - Pleiku
+ Gia Lai định hướng bố trí nhân sự các cơ sở giáo dục sau sắp xếp
+ Hơn 1600 học sinh, sinh viên nhập học Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
+ Công an tỉnh Gia Lai đoạt giải Nhì bảng C cuộc thi “Hành trình truy vết tội phạm mạng”
+ Ra mắt mô hình “Khu phố không vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” tại phường Quy Nhơn Tây
Nhịp sống hôm nay: Du khách tới Gia Lai có cơ hội ngắm cá voi tại vùng biển Vũng Bồi
Sắc màu Việt: Gia Lai ghi dấu ấn đậm nét tại Triển lãm mỹ thuật khu vực V
Sống khỏe: Đi bộ bao lâu mỗi ngày để giữ trí nhớ?
Thời tiết hôm nay: Mưa dông diện rộng, đề phòng lốc và sét