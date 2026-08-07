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Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Nhịp sống buôn làng Người Gia Lai kể chuyện
Gia Lai ngày mới 7-8: Gia Lai tăng tốc thực hiện Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Gia Lai ngày mới 7-8: Gia Lai tăng tốc thực hiện Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

BẢO NGỌC BẢO NGỌC NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG MINH THẢO MINH THẢO

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Gia Lai tăng tốc thực hiện Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; Công an tỉnh Gia Lai đoạt giải Nhì bảng C cuộc thi “Hành trình truy vết tội phạm mạng”; Mưa giông diện rộng, đề phòng lốc và sét...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai tăng tốc thực hiện Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

+ Phường Hội Phú bàn giao 100% mặt bằng để thực hiện cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

+ Gia Lai định hướng bố trí nhân sự các cơ sở giáo dục sau sắp xếp

+ Hơn 1600 học sinh, sinh viên nhập học Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn

+ Công an tỉnh Gia Lai đoạt giải Nhì bảng C cuộc thi “Hành trình truy vết tội phạm mạng”

+ Ra mắt mô hình “Khu phố không vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” tại phường Quy Nhơn Tây

09:06

Nhịp sống hôm nay: Du khách tới Gia Lai có cơ hội ngắm cá voi tại vùng biển Vũng Bồi

10:20

Sắc màu Việt: Gia Lai ghi dấu ấn đậm nét tại Triển lãm mỹ thuật khu vực V

11:43

Sống khỏe: Đi bộ bao lâu mỗi ngày để giữ trí nhớ?

13:09

Thời tiết hôm nay: Mưa dông diện rộng, đề phòng lốc và sét

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