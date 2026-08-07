Gia Lai ngày mới 7-8: Gia Lai tăng tốc thực hiện Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai tăng tốc thực hiện Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

+ Phường Hội Phú bàn giao 100% mặt bằng để thực hiện cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

+ Gia Lai định hướng bố trí nhân sự các cơ sở giáo dục sau sắp xếp

+ Hơn 1600 học sinh, sinh viên nhập học Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn

+ Công an tỉnh Gia Lai đoạt giải Nhì bảng C cuộc thi “Hành trình truy vết tội phạm mạng”

+ Ra mắt mô hình “Khu phố không vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” tại phường Quy Nhơn Tây