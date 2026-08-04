(GLO)- Bản tin có các nội dung: Ông Nguyễn Tiến Hải làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng; Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 269 cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã; Tuyên truyền kỹ năng PCCC cho lực lượng cơ sở tại Cảng cá Đề Gi...