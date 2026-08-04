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Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Ông Nguyễn Tiến Hải làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng; Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 269 cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã; Tuyên truyền kỹ năng PCCC cho lực lượng cơ sở tại Cảng cá Đề Gi...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Ông Nguyễn Tiến Hải làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ

+ Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

+ Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 269 cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã

+ Tuyên truyền kỹ năng PCCC cho lực lượng cơ sở tại Cảng cá Đề Gi

+ Tiếp nhận hơn 10 tấn sách, giấy trong chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026

+ Gia Lai: Xử phạt hộ kinh doanh 8 triệu đồng, tiêu hủy 95 kg thịt gà không rõ nguồn gốc

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