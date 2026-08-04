Tin nhanh đầu ngày:
+ Ông Nguyễn Tiến Hải làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ
+ Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng
+ Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 269 cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã
+ Tuyên truyền kỹ năng PCCC cho lực lượng cơ sở tại Cảng cá Đề Gi
+ Tiếp nhận hơn 10 tấn sách, giấy trong chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026
+ Gia Lai: Xử phạt hộ kinh doanh 8 triệu đồng, tiêu hủy 95 kg thịt gà không rõ nguồn gốc
Nhịp sống hôm nay: Yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ thi hành án đối với Công ty Thuận Nghĩa Gia Lai trong quý III-2026
Sắc màu Việt: Đánh thức tiềm năng du lịch từ văn hóa cà phê
Sống khỏe: Người tiểu đường có nên dùng cỏ ngọt?
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa giông, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa về chiều tối