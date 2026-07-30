(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tiếp tục sắp xếp đơn vị công lập, tinh giản biên chế; Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Kbang; Kim ngạch xuất khẩu cà phê 7 tháng ước đạt gần 1 tỷ USD; Cập nhật các quy định mới về xuất xứ hàng hóa...