Tin nhanh đầu ngày:
+ Tiếp tục sắp xếp đơn vị công lập, tinh giản biên chế
+ Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Kbang
+ Kim ngạch xuất khẩu cà phê 7 tháng ước đạt gần 1 tỷ USD
+ Cập nhật các quy định mới về xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp, hợp tác xã
+ Gia Lai đăng cai Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026
+ Phát hiện vụ khai thác cát trái phép trên sông Côn thuộc địa bàn Tuy Phước Bắc
Nhịp sống hôm nay:
Cựu chiến binh, thương binh Gia Lai phấn khởi đi tiêm vắc xin cúm miễn phí
Sắc màu Việt: Để võ cổ truyền vươn tầm di sản nhân loại
Sống khỏe: Có nên thêm sữa tươi vào sữa hạt?
Thời tiết hôm nay: Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông vào chiều tối