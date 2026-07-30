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Tiếp tục sắp xếp đơn vị công lập, tinh giản biên chế

Tiếp tục sắp xếp đơn vị công lập, tinh giản biên chế

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tiếp tục sắp xếp đơn vị công lập, tinh giản biên chế; Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Kbang; Kim ngạch xuất khẩu cà phê 7 tháng ước đạt gần 1 tỷ USD; Cập nhật các quy định mới về xuất xứ hàng hóa...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Tiếp tục sắp xếp đơn vị công lập, tinh giản biên chế

+ Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Kbang

+ Kim ngạch xuất khẩu cà phê 7 tháng ước đạt gần 1 tỷ USD

+ Cập nhật các quy định mới về xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp, hợp tác xã

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