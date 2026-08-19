Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai triển khai Dự án phát triển tích hợp thích ứng với vốn đầu tư 2.660 tỷ đồng
+ Đầu tư Dự án kinh doanh Khu liên hợp dịch vụ thương mại và Cửa hàng xăng dầu tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh
+ 11 loại tài khoản phải liên kết, xác thực với VNeID trước ngày 31-12-2026
+ Công an phường Pleiku tăng tốc cấp căn cước, kích hoạt VNeID
+ Giám sát công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại cụm khu vực Pleiku
+ U9 Sao Việt Gia Lai vào vòng knock-out Giải Bóng đá U9 toàn quốc
Nhịp sống hôm nay: Thành lập Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh xã Tuy Phước
Sắc màu Việt: Cao nguyên của những miệng núi lửa
Sống khỏe: Nên uống nước thế nào để tốt cho thận?
Thời tiết hôm nay: Gia Lai có khả năng xuất hiện mưa rào, giông cục bộ, nhất là chiều tối