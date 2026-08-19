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Gia Lai triển khai Dự án phát triển tích hợp thích ứng với vốn đầu tư 2.660 tỷ đồng

Gia Lai triển khai Dự án phát triển tích hợp thích ứng với vốn đầu tư 2.660 tỷ đồng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai triển khai Dự án phát triển tích hợp thích ứng với vốn đầu tư 2.660 tỷ đồng; 11 loại tài khoản phải liên kết, xác thực với VNeID trước ngày 31-12-2026; Công an phường Pleiku tăng tốc cấp căn cước, kích hoạt VNeID...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai triển khai Dự án phát triển tích hợp thích ứng với vốn đầu tư 2.660 tỷ đồng

+ Đầu tư Dự án kinh doanh Khu liên hợp dịch vụ thương mại và Cửa hàng xăng dầu tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

+ 11 loại tài khoản phải liên kết, xác thực với VNeID trước ngày 31-12-2026

+ Công an phường Pleiku tăng tốc cấp căn cước, kích hoạt VNeID

+ Giám sát công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại cụm khu vực Pleiku

+ U9 Sao Việt Gia Lai vào vòng knock-out Giải Bóng đá U9 toàn quốc

10:59

Nhịp sống hôm nay: Thành lập Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh xã Tuy Phước

11:54

Sắc màu Việt: Cao nguyên của những miệng núi lửa

13:41

Sống khỏe: Nên uống nước thế nào để tốt cho thận?

14:42

Thời tiết hôm nay: Gia Lai có khả năng xuất hiện mưa rào, giông cục bộ, nhất là chiều tối

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