(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai triển khai Dự án phát triển tích hợp thích ứng với vốn đầu tư 2.660 tỷ đồng; 11 loại tài khoản phải liên kết, xác thực với VNeID trước ngày 31-12-2026; Công an phường Pleiku tăng tốc cấp căn cước, kích hoạt VNeID...