Tin nhanh đầu ngày:
+ Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại phường An Khê và xã Bình An
+ Bàn giao công trình đập dâng Phú Xuân cho các đơn vị quản lý, vận hành
+ Rà soát phương án ứng phó thiên tai tại 3 xã Vân Canh, Canh Vinh và Canh Liên
+ Khảo sát, đánh giá 20 cơ sở tham gia mô hình "Bánh mì an toàn Gia Lai"
+ Trung vệ cao 1m80 của HAGL được triệu tập lên đội tuyển U16 Quốc gia
Nhịp sống hôm nay: Vợ Thượng sĩ Kpă Thiêp được tuyển dụng vào quân nhân chuyên nghiệp
Sắc màu Việt: Đặc sắc hội thi Mâm bánh dâng Vua
Sống khỏe: Uống thuốc huyết áp như thế nào để không bị mất tác dụng?
Thời tiết hôm nay: Nhiều khu vực có mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở