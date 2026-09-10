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Vợ Thượng sĩ Kpă Thiêp được tuyển dụng vào quân nhân chuyên nghiệp

Vợ Thượng sĩ Kpă Thiêp được tuyển dụng vào quân nhân chuyên nghiệp

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bàn giao công trình đập dâng Phú Xuân cho các đơn vị quản lý, vận hành; Khảo sát, đánh giá 20 cơ sở tham gia mô hình "Bánh mì an toàn Gia Lai"; Vợ Thượng sĩ Kpă Thiêp được tuyển dụng vào quân nhân chuyên nghiệp...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại phường An Khê và xã Bình An

+ Bàn giao công trình đập dâng Phú Xuân cho các đơn vị quản lý, vận hành

+ Rà soát phương án ứng phó thiên tai tại 3 xã Vân Canh, Canh Vinh và Canh Liên

+ Khảo sát, đánh giá 20 cơ sở tham gia mô hình "Bánh mì an toàn Gia Lai"

+ Trung vệ cao 1m80 của HAGL được triệu tập lên đội tuyển U16 Quốc gia

10:25

Nhịp sống hôm nay: Vợ Thượng sĩ Kpă Thiêp được tuyển dụng vào quân nhân chuyên nghiệp

11:50

Sắc màu Việt: Đặc sắc hội thi Mâm bánh dâng Vua

13:21

Sống khỏe: Uống thuốc huyết áp như thế nào để không bị mất tác dụng?

14:45

Thời tiết hôm nay: Nhiều khu vực có mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở

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