Vợ Thượng sĩ Kpă Thiêp được tuyển dụng vào quân nhân chuyên nghiệp

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Tin nhanh đầu ngày:

+ Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại phường An Khê và xã Bình An

+ Bàn giao công trình đập dâng Phú Xuân cho các đơn vị quản lý, vận hành

+ Rà soát phương án ứng phó thiên tai tại 3 xã Vân Canh, Canh Vinh và Canh Liên

+ Khảo sát, đánh giá 20 cơ sở tham gia mô hình "Bánh mì an toàn Gia Lai"

+ Trung vệ cao 1m80 của HAGL được triệu tập lên đội tuyển U16 Quốc gia