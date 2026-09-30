Tin nhanh đầu ngày:
+ Khai giảng 2 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung
+ Phê duyệt nhà đầu tư Dự án Khu dân cư phía Nam Đề Gi
+ Đầu tư 99 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường Vũ Lăng
+ Gia Lai mở Chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động
+ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trợ giúp nhân đạo trên 116 tỷ đồng trong 9 tháng
+ Trường Sĩ quan Không quân diễn tập bắn, ném bom đạn thật trên máy bay Yak-130 và L-39NG
Nhịp sống hôm nay: Cải tạo 7 tuyến thoát nước để góp phần giảm ngập úng cục bộ tại khu vực Quy Nhơn
Sắc màu Việt: Trang nghiêm lễ rước giác linh Đức Thánh Trần
Sống khỏe: Ăn bưởi mỗi ngày có tác dụng gì?
Thời tiết hôm nay: Gia Lai mưa giảm dần, vẫn đề phòng giông lốc