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Cải tạo 7 tuyến thoát nước để góp phần giảm ngập úng cục bộ tại khu vực Quy Nhơn

Cải tạo 7 tuyến thoát nước để góp phần giảm ngập úng cục bộ tại khu vực Quy Nhơn

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Khai giảng 2 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung; Phê duyệt nhà đầu tư Dự án Khu dân cư phía Nam Đề Gi; Đầu tư 99 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường Vũ Lăng; Cải tạo 7 tuyến thoát nước để góp phần giảm ngập úng cục bộ tại khu vực Quy Nhơn...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Khai giảng 2 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

+ Phê duyệt nhà đầu tư Dự án Khu dân cư phía Nam Đề Gi

+ Đầu tư 99 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường Vũ Lăng

+ Gia Lai mở Chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động

+ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trợ giúp nhân đạo trên 116 tỷ đồng trong 9 tháng

+ Trường Sĩ quan Không quân diễn tập bắn, ném bom đạn thật trên máy bay Yak-130 và L-39NG

09:10

Nhịp sống hôm nay: Cải tạo 7 tuyến thoát nước để góp phần giảm ngập úng cục bộ tại khu vực Quy Nhơn

10:44

Sắc màu Việt: Trang nghiêm lễ rước giác linh Đức Thánh Trần

12:19

Sống khỏe: Ăn bưởi mỗi ngày có tác dụng gì?

13:29

Thời tiết hôm nay: Gia Lai mưa giảm dần, vẫn đề phòng giông lốc

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