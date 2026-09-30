Cải tạo 7 tuyến thoát nước để góp phần giảm ngập úng cục bộ tại khu vực Quy Nhơn

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Tin nhanh đầu ngày:

+ Khai giảng 2 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

+ Phê duyệt nhà đầu tư Dự án Khu dân cư phía Nam Đề Gi

+ Đầu tư 99 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường Vũ Lăng

+ Gia Lai mở Chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động

+ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trợ giúp nhân đạo trên 116 tỷ đồng trong 9 tháng

+ Trường Sĩ quan Không quân diễn tập bắn, ném bom đạn thật trên máy bay Yak-130 và L-39NG