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Phê duyệt dự án đường vành đai 1 với tổng vốn 190 tỷ đồng tại Ayun Pa

Phê duyệt dự án đường vành đai 1 với tổng vốn 190 tỷ đồng tại Ayun Pa

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Phê duyệt dự án đường vành đai 1 với tổng vốn 190 tỷ đồng tại Ayun Pa; Gia Lai triển khai lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học; Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét; 40 hướng dẫn viên du lịch về với không gian văn hóa cồng chiêng...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Phê duyệt dự án đường vành đai 1 với tổng vốn 190 tỷ đồng tại Ayun Pa

+ Gia Lai triển khai lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học

+ Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

+ 40 hướng dẫn viên du lịch về với không gian văn hóa cồng chiêng

+ LĐLĐ tỉnh Gia Lai tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến đoàn viên, người lao động

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