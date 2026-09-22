(GLO)- Bản tin có các nội dung: Phê duyệt dự án đường vành đai 1 với tổng vốn 190 tỷ đồng tại Ayun Pa; Gia Lai triển khai lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học; Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét; 40 hướng dẫn viên du lịch về với không gian văn hóa cồng chiêng...