Tin nhanh đầu ngày:
+ Phê duyệt dự án đường vành đai 1 với tổng vốn 190 tỷ đồng tại Ayun Pa
+ Gia Lai triển khai lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học
+ Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất
+ 40 hướng dẫn viên du lịch về với không gian văn hóa cồng chiêng
+ LĐLĐ tỉnh Gia Lai tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến đoàn viên, người lao động
Nhịp sống hôm nay: Trao hàng trăm suất quà Trung thu cho thiếu nhi
Sắc màu Việt: Quảng bá “Gia Lai - nơi gắn liền với sự hình thành chữ Quốc ngữ” đến kiều bào
Sống khỏe: Mẹo ăn sáng giúp tỉnh táo, tập trung
Thời tiết hôm nay: Nhiều nơi mưa lớn, Gia Lai đề phòng giông lốc