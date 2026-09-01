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Cục CSGT nói chỉ xử phạt xe cố tình vi phạm khoảng cách trên cao tốc

Cục CSGT nói chỉ xử phạt xe cố tình vi phạm khoảng cách trên cao tốc

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai phân bổ hơn 1.776 tỷ đồng tái định cư vùng thiên tai; Giáo viên chưa đủ 3 năm công tác không được thuyên chuyển; Mỗi thửa đất, công trình có mã định danh hiển thị trên VNeID từ ngày 1-9; Cục CSGT nói chỉ xử phạt xe cố tình vi phạm khoảng cách trên cao tốc
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai phân bổ hơn 1.776 tỷ đồng tái định cư vùng thiên tai

+ Giáo viên chưa đủ 3 năm công tác không được thuyên chuyển

+ Mỗi thửa đất, công trình có mã định danh hiển thị trên VNeID từ ngày 1-9

+ Sư đoàn 2 bế mạc Hội thao Thể dục Thể thao kỷ niệm Quốc khánh 2-9

+ Cục CSGT nói chỉ xử phạt xe cố tình vi phạm khoảng cách trên cao tốc

10:50

Nhịp sống hôm nay: Điều tiết nước qua tràn hồ chứa Ayun Hạ

12:09

Sắc màu Việt: Pờ Tó rộn ràng đêm hội cồng chiêng

13:15

Sống khỏe: Mỗi ngày 1 lon nước ngọt, điều gì xảy ra với thận?

14:30

Thời tiết hôm nay: Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, giông vài nơi

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