Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai phân bổ hơn 1.776 tỷ đồng tái định cư vùng thiên tai
+ Giáo viên chưa đủ 3 năm công tác không được thuyên chuyển
+ Mỗi thửa đất, công trình có mã định danh hiển thị trên VNeID từ ngày 1-9
+ Sư đoàn 2 bế mạc Hội thao Thể dục Thể thao kỷ niệm Quốc khánh 2-9
+ Cục CSGT nói chỉ xử phạt xe cố tình vi phạm khoảng cách trên cao tốc
Nhịp sống hôm nay: Điều tiết nước qua tràn hồ chứa Ayun Hạ
Sắc màu Việt: Pờ Tó rộn ràng đêm hội cồng chiêng
Sống khỏe: Mỗi ngày 1 lon nước ngọt, điều gì xảy ra với thận?
Thời tiết hôm nay: Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, giông vài nơi