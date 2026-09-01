(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai phân bổ hơn 1.776 tỷ đồng tái định cư vùng thiên tai; Giáo viên chưa đủ 3 năm công tác không được thuyên chuyển; Mỗi thửa đất, công trình có mã định danh hiển thị trên VNeID từ ngày 1-9; Cục CSGT nói chỉ xử phạt xe cố tình vi phạm khoảng cách trên cao tốc