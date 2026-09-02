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Tin nhanh đầu ngày:

+ Từ mùa thu độc lập đến khát vọng vươn mình của dân tộc

+ Chính phủ yêu cầu rà soát quy định giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

+ 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ chờ giám định ADN, Bộ Nội vụ đề xuất giải pháp

+ Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai đến năm 2050

+ Trao hơn 6,1 tỷ đồng học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên