Tin nhanh đầu ngày:
+ Từ mùa thu độc lập đến khát vọng vươn mình của dân tộc
+ Chính phủ yêu cầu rà soát quy định giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc
+ 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ chờ giám định ADN, Bộ Nội vụ đề xuất giải pháp
+ Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai đến năm 2050
+ Trao hơn 6,1 tỷ đồng học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Nhịp sống hôm nay: Đoàn xã Ia Phí dựng “Đường cờ thanh niên” chào mừng Quốc khánh
Sắc màu Việt: Ðêm võ đài Bình Ðịnh - Dấu ấn một thập kỷ
Sống khỏe: Cẩn trọng khi ăn bông bí, dưa chuột có vị đắng
Thời tiết hôm nay: Miền Bắc nắng, Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt