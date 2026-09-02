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Từ mùa thu độc lập đến khát vọng vươn mình của dân tộc

Từ mùa thu độc lập đến khát vọng vươn mình của dân tộc

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Từ mùa thu độc lập đến khát vọng vươn mình của dân tộc; Chính phủ yêu cầu rà soát quy định giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc; Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai đến năm 2050...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Từ mùa thu độc lập đến khát vọng vươn mình của dân tộc

+ Chính phủ yêu cầu rà soát quy định giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

+ 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ chờ giám định ADN, Bộ Nội vụ đề xuất giải pháp

+ Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai đến năm 2050

+ Trao hơn 6,1 tỷ đồng học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

10:05

Nhịp sống hôm nay: Đoàn xã Ia Phí dựng “Đường cờ thanh niên” chào mừng Quốc khánh

11:10

Sắc màu Việt: Ðêm võ đài Bình Ðịnh - Dấu ấn một thập kỷ

12:59

Sống khỏe: Cẩn trọng khi ăn bông bí, dưa chuột có vị đắng

14:37

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc nắng, Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt

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