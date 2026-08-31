Gia Lai phát hiện nhiều kỷ vật, mở thêm manh mối về danh tính liệt sĩ

Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thủy điện Sê San 4 mở rộng
+ Phát hiện nhiều kỷ vật, mở thêm manh mối về danh tính liệt sĩ
+ 1,346 tỷ đồng tiếp sức 265 hộ dân sau mưa lũ
+ Hỗ trợ thủ tục hành chính cho học sinh, sinh viên dịp lễ Quốc khánh 2-9
+ Gia Lai mở cửa Bảo tàng Cổ vật dịp 2-9
+ Hoài Ân hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026
+ Gần 1.000 vận động viên tranh tài Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao Cup Dream Dance mở rộng
Nhịp sống hôm nay: Ngư dân Đắk Lắk cứu 4 ngư dân Gia Lai gặp nạn trên biển
Câu chuyện thể thao: Hoàng Anh Gia Lai xây sân, đào tạo bóng đá nữ tại Đắk Đoa
Sống khỏe: Vì sao khi mới ngủ dậy không nên đứng lên luôn?
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa; phía Đông Gia Lai ngày nắng