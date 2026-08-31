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Gia Lai phát hiện nhiều kỷ vật, mở thêm manh mối về danh tính liệt sĩ

Gia Lai phát hiện nhiều kỷ vật, mở thêm manh mối về danh tính liệt sĩ

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thủy điện Sê San 4 mở rộng; Phát hiện nhiều kỷ vật, mở thêm manh mối về danh tính liệt sĩ; 1,346 tỷ đồng tiếp sức 265 hộ dân sau mưa lũ; Gia Lai mở cửa Bảo tàng Cổ vật dịp 2-9...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thủy điện Sê San 4 mở rộng

+ Phát hiện nhiều kỷ vật, mở thêm manh mối về danh tính liệt sĩ

+ 1,346 tỷ đồng tiếp sức 265 hộ dân sau mưa lũ

+ Hỗ trợ thủ tục hành chính cho học sinh, sinh viên dịp lễ Quốc khánh 2-9

+ Gia Lai mở cửa Bảo tàng Cổ vật dịp 2-9

+ Hoài Ân hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026

+ Gần 1.000 vận động viên tranh tài Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao Cup Dream Dance mở rộng

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