Tin nhanh đầu ngày:
+ Bố trí hơn 38,3 tỷ đồng đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
+ Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy thủy điện Sê San 3 mở rộng
+ Dự án Phát triển tích hợp thích ứng: Người dân đồng thuận, mặt bằng thông
+ Gia Lai phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra sức khỏe miễn phí đầu năm học
+ Chung tay phục hồi 10,6 ha rừng tự nhiên tại xã Krong
+ Thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2026
Nhịp sống hôm nay: Cán bộ, chiến sĩ dân quân xã Ia Hiao hỗ trợ bà con thu hoạch lúa sau mưa lũ
Sắc màu Việt: Giữ nếp làng giữa phố
Sống khỏe: Khoai tây hay bí đỏ: Loại nào tốt hơn cho người tiểu đường?
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn