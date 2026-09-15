(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bố trí hơn 38,3 tỷ đồng đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy thủy điện Sê San 3 mở rộng; Dự án Phát triển tích hợp thích ứng: Người dân đồng thuận, mặt bằng thông...