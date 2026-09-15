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Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy thủy điện Sê San 3 mở rộng

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy thủy điện Sê San 3 mở rộng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bố trí hơn 38,3 tỷ đồng đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy thủy điện Sê San 3 mở rộng; Dự án Phát triển tích hợp thích ứng: Người dân đồng thuận, mặt bằng thông...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Bố trí hơn 38,3 tỷ đồng đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

+ Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy thủy điện Sê San 3 mở rộng

+ Dự án Phát triển tích hợp thích ứng: Người dân đồng thuận, mặt bằng thông

+ Gia Lai phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra sức khỏe miễn phí đầu năm học

+ Chung tay phục hồi 10,6 ha rừng tự nhiên tại xã Krong

+ Thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2026

10:06

Nhịp sống hôm nay: Cán bộ, chiến sĩ dân quân xã Ia Hiao hỗ trợ bà con thu hoạch lúa sau mưa lũ

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Sắc màu Việt: Giữ nếp làng giữa phố

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