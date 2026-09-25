Tin nhanh đầu ngày:
+ Bộ Nội vụ đồng ý đề xuất nâng vùng lương tối thiểu tại Gia Lai và 6 tỉnh, thành
+ Gia Lai khảo sát xây dựng chuỗi giá trị hàng hóa không gây mất rừng
+ Tăng tốc hoàn thiện mô hình cửa khẩu số
+ Gia Lai thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai ngành Giáo dục và Đào tạo
+ Binh đoàn 15 dành hơn 3,8 tỷ đồng để chăm lo Tết Trung thu 2026 cho thiếu nhi
Nhịp sống hôm nay:
+ Xăng E10 RON 95-III tăng 1.450 đồng/lít, chạm mốc 27.000 đồng/lít
Sắc màu Việt: "Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm" tại xã Vĩnh Thạnh
Sống khỏe: Có nên đắp mặt nạ dưa leo hàng ngày?
Thời tiết hôm nay: Nhiều khu vực có mưa dông, Gia Lai mưa rào và giông