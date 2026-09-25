+ Gia Lai thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai ngành Giáo dục và Đào tạo

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bộ Nội vụ đồng ý đề xuất nâng vùng lương tối thiểu tại Gia Lai và 6 tỉnh, thành; Gia Lai khảo sát xây dựng chuỗi giá trị hàng hóa không gây mất rừng; Tăng tốc hoàn thiện mô hình cửa khẩu số; Gia Lai thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai ngành GD&ĐT.