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Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Nhịp sống buôn làng Người Gia Lai kể chuyện
Gia Lai thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai ngành Giáo dục và Đào tạo

Gia Lai thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai ngành Giáo dục và Đào tạo

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bộ Nội vụ đồng ý đề xuất nâng vùng lương tối thiểu tại Gia Lai và 6 tỉnh, thành; Gia Lai khảo sát xây dựng chuỗi giá trị hàng hóa không gây mất rừng; Tăng tốc hoàn thiện mô hình cửa khẩu số; Gia Lai thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai ngành GD&ĐT.
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Bộ Nội vụ đồng ý đề xuất nâng vùng lương tối thiểu tại Gia Lai và 6 tỉnh, thành

+ Gia Lai khảo sát xây dựng chuỗi giá trị hàng hóa không gây mất rừng

+ Tăng tốc hoàn thiện mô hình cửa khẩu số

+ Gia Lai thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai ngành Giáo dục và Đào tạo

+ Binh đoàn 15 dành hơn 3,8 tỷ đồng để chăm lo Tết Trung thu 2026 cho thiếu nhi

10:33

Nhịp sống hôm nay:

+ Xăng E10 RON 95-III tăng 1.450 đồng/lít, chạm mốc 27.000 đồng/lít

11:54

Sắc màu Việt: "Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm" tại xã Vĩnh Thạnh

13:13

Sống khỏe: Có nên đắp mặt nạ dưa leo hàng ngày?

14:25

Thời tiết hôm nay: Nhiều khu vực có mưa dông, Gia Lai mưa rào và giông

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