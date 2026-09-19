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Gia Lai lấy ý kiến người dân về thành lập 5 phường trước 30-9

Gia Lai lấy ý kiến người dân về thành lập 5 phường trước 30-9

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai lấy ý kiến người dân về thành lập 5 phường trước 30-9; Kim ngạch XNK qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tăng 69%; Gia Lai thực hiện bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo do sắp xếp các cơ sở giáo dục; Lan tỏa phong trào Vovinam nơi vùng khó
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai lấy ý kiến người dân về thành lập 5 phường trước 30-9

+ Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tăng 69%

+ Gia Lai thực hiện bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo do sắp xếp các cơ sở giáo dục

+ Khai giảng các lớp cao đẳng, trung cấp và bồi dưỡng học viên Lào

+ Gia Lai cảnh báo 16 xã, phường khu vực phía Tây tỉnh nguy cơ gia tăng sốt xuất huyết

10:00

Nhịp sống hôm nay: Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 61 năm Chiến thắng Thuận Ninh

11:20

Câu chuyện thể thao: Lan tỏa phong trào Vovinam nơi vùng khó

13:05

Sống khỏe: Ăn chuối lúc nào để tốt cho sức khỏe?

14:28

Thời tiết hôm nay: Nhiều nơi mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở

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