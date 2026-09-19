Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai lấy ý kiến người dân về thành lập 5 phường trước 30-9
+ Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tăng 69%
+ Gia Lai thực hiện bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo do sắp xếp các cơ sở giáo dục
+ Khai giảng các lớp cao đẳng, trung cấp và bồi dưỡng học viên Lào
+ Gia Lai cảnh báo 16 xã, phường khu vực phía Tây tỉnh nguy cơ gia tăng sốt xuất huyết
Nhịp sống hôm nay: Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 61 năm Chiến thắng Thuận Ninh
Câu chuyện thể thao: Lan tỏa phong trào Vovinam nơi vùng khó
Sống khỏe: Ăn chuối lúc nào để tốt cho sức khỏe?
Thời tiết hôm nay: Nhiều nơi mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở