(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai lấy ý kiến người dân về thành lập 5 phường trước 30-9; Kim ngạch XNK qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tăng 69%; Gia Lai thực hiện bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo do sắp xếp các cơ sở giáo dục; Lan tỏa phong trào Vovinam nơi vùng khó