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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai thống nhất phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027 tại Campuchia

+ “Cùng Việt Nam tiến bước” đặt mục tiêu lập Kỷ lục Guinness thế giới “10 tỷ bước xanh-Vì Việt Nam vững bền

+ Đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng cho người làm chuyển đổi số

+ 51 đề tài đạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ I

+ Xã Đak Đoa lọt vào tứ kết Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số toàn quốc

+ An Khê khẩn trương xác minh vụ trên 100 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm