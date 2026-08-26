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“Cùng Việt Nam tiến bước” đặt mục tiêu lập Kỷ lục Guinness thế giới “10 tỷ bước xanh-Vì Việt Nam vững bền”

“Cùng Việt Nam tiến bước” đặt mục tiêu lập Kỷ lục Guinness thế giới “10 tỷ bước xanh-Vì Việt Nam vững bền”

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có nội dung: Gia Lai thống nhất phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027 tại Campuchia; “Cùng Việt Nam tiến bước” đặt mục tiêu lập Kỷ lục Guinness thế giới “10 tỷ bước xanh-Vì Việt Nam vững bền; Đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng cho người làm chuyển đổi số...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai thống nhất phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027 tại Campuchia

+ “Cùng Việt Nam tiến bước” đặt mục tiêu lập Kỷ lục Guinness thế giới “10 tỷ bước xanh-Vì Việt Nam vững bền

+ Đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng cho người làm chuyển đổi số

+ 51 đề tài đạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ I

+ Xã Đak Đoa lọt vào tứ kết Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số toàn quốc

+ An Khê khẩn trương xác minh vụ trên 100 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

09:03

Nhịp sống hôm nay:

+ Đường sắt Việt Nam giảm giá vé đến 40%, kích cầu đi lại sau hè

+ Tăng thêm hàng nghìn chuyến bay phục vụ dịp nghỉ lễ Quốc khánh

11:20

Sắc màu Việt: Khám phá vẻ đẹp ngàn năm di sản Việt Nam

12:46

Sống khỏe: Loại đường nào tốt cho người cao huyết áp?

14:27

Thời tiết hôm nay: Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

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