Tin nhanh đầu ngày:
+ Tăng tốc thi công tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam với Khu công nghiệp Phù Mỹ, Bến cảng Phù Mỹ
+ Khách quốc tế đến Việt Nam bứt tốc, đạt gần 16 triệu lượt trong 8 tháng
+ Tài khoản mạng xã hội từ 1 triệu người theo dõi có thể phải khai báo
+ Từ ngày 1-3-2027, bổ sung giữ khoảng cách an toàn vào sát hạch lái xe
+ Cảnh giác “cò” sách giáo khoa, bán cao gấp 2 - 3 lần giá bìa
Nhịp sống hôm nay:
+ Giá vàng trong nước giảm 1,3 triệu đồng/lượng
+ Mỗi lít xăng E10 RON 95-III tăng gần 700 đồng từ chiều 3-9
Sắc màu Việt: Rộn ràng tiếng pháo đất
Sống khỏe: Socola có thực sự khiến bạn tăng cân?
Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, Tây Nguyên mưa giông