(GLO)- Tăng tốc thi công tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam với Khu công nghiệp Phù Mỹ, Bến cảng Phù Mỹ; Tài khoản mạng xã hội từ 1 triệu người theo dõi có thể phải khai báo; Từ ngày 1-3-2027, bổ sung giữ khoảng cách an toàn vào sát hạch lái xe... là những tin tức nổi bật hôm nay.