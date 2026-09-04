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Tăng tốc thi công tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam với Khu công nghiệp Phù Mỹ, Bến cảng Phù Mỹ

Tăng tốc thi công tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam với Khu công nghiệp Phù Mỹ, Bến cảng Phù Mỹ

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Tăng tốc thi công tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam với Khu công nghiệp Phù Mỹ, Bến cảng Phù Mỹ; Tài khoản mạng xã hội từ 1 triệu người theo dõi có thể phải khai báo; Từ ngày 1-3-2027, bổ sung giữ khoảng cách an toàn vào sát hạch lái xe... là những tin tức nổi bật hôm nay.
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Tăng tốc thi công tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam với Khu công nghiệp Phù Mỹ, Bến cảng Phù Mỹ

+ Khách quốc tế đến Việt Nam bứt tốc, đạt gần 16 triệu lượt trong 8 tháng

+ Tài khoản mạng xã hội từ 1 triệu người theo dõi có thể phải khai báo

+ Từ ngày 1-3-2027, bổ sung giữ khoảng cách an toàn vào sát hạch lái xe

+ Cảnh giác “cò” sách giáo khoa, bán cao gấp 2 - 3 lần giá bìa

08:17

Nhịp sống hôm nay:

+ Giá vàng trong nước giảm 1,3 triệu đồng/lượng

+ Mỗi lít xăng E10 RON 95-III tăng gần 700 đồng từ chiều 3-9

10:57

Sắc màu Việt: Rộn ràng tiếng pháo đất

13:32

Sống khỏe: Socola có thực sự khiến bạn tăng cân?

14:39

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, Tây Nguyên mưa giông

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