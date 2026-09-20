(GLO)- Bản tin có các nội dung: Huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa trước 22-9; Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai; Quyết tâm tăng tốc thi công, đảm bảo tiến độ cuối năm; Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra trong tháng 10...