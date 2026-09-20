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Huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa trước 22-9

Huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa trước 22-9

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa trước 22-9; Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai; Quyết tâm tăng tốc thi công, đảm bảo tiến độ cuối năm; Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra trong tháng 10...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa trước 22-9

+ Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai

+ Quyết tâm tăng tốc thi công, đảm bảo tiến độ cuối năm

+ Triển khai Khung đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp

+ Tiếp nhận 216 đơn vị máu an toàn tại 2 phường Hoài Nhơn Nam và Bồng Sơn

08:37

Nhịp sống hôm nay: Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra trong tháng 10

10:23

Sắc màu Việt: Độc đáo không gian nghệ thuật cộng đồng với chương trình âm nhạc “Tán Đa”

12:57

Sống khỏe: Uống sữa vào thời điểm nào tốt nhất trong ngày?

14:19

Thời tiết hôm nay: Duyên hải Nam Trung Bộ, có mưa rào và giông vài nơi

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