Tin nhanh đầu ngày:
+ Huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa trước 22-9
+ Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai
+ Quyết tâm tăng tốc thi công, đảm bảo tiến độ cuối năm
+ Triển khai Khung đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp
+ Tiếp nhận 216 đơn vị máu an toàn tại 2 phường Hoài Nhơn Nam và Bồng Sơn
Nhịp sống hôm nay: Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra trong tháng 10
Sắc màu Việt: Độc đáo không gian nghệ thuật cộng đồng với chương trình âm nhạc “Tán Đa”
Sống khỏe: Uống sữa vào thời điểm nào tốt nhất trong ngày?
Thời tiết hôm nay: Duyên hải Nam Trung Bộ, có mưa rào và giông vài nơi