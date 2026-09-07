Tin nhanh đầu ngày:
+ Quy định số 212-QĐ/TW của Bộ Chính trị siết kỷ luật, làm rõ trách nhiệm đảng viên trong thời đại số
+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn
+ Diễn tập thực binh phương án chữa cháy, CNCH tại Khách sạn Anya Premier Beachfront Quy Nhơn.
+ Pờ Tó khởi công dự án mở rộng đường giao thông nông thôn
+ Hơn 5.700 người dân xã biên giới Ia Dom được khám sức khỏe định kỳ
+ Đề nghị phối hợp xử lý thuyền trưởng tàu cá ở Hoài Nhơn Đông có dấu hiệu trì hoãn nộp phạt
Nhịp sống hôm nay:
Tiếp tục in bổ sung 17 triệu bản sách giáo khoa trong tháng 9
Sắc màu Việt: Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông của người Hoa
Sống khỏe: Vì sao tập thể dục đều vẫn có thể bị đột quỵ?
Thời tiết hôm nay: Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và giông vài nơi