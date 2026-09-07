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Tiếp tục in bổ sung 17 triệu bản sách giáo khoa trong tháng 9

Tiếp tục in bổ sung 17 triệu bản sách giáo khoa trong tháng 9

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Quy định số 212-QĐ/TW của Bộ Chính trị siết kỷ luật, làm rõ trách nhiệm đảng viên trong thời đại số; Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn; Tiếp tục in bổ sung 17 triệu bản sách giáo khoa trong tháng 9...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Quy định số 212-QĐ/TW của Bộ Chính trị siết kỷ luật, làm rõ trách nhiệm đảng viên trong thời đại số

+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn

+ Diễn tập thực binh phương án chữa cháy, CNCH tại Khách sạn Anya Premier Beachfront Quy Nhơn.

+ Pờ Tó khởi công dự án mở rộng đường giao thông nông thôn

+ Hơn 5.700 người dân xã biên giới Ia Dom được khám sức khỏe định kỳ

+ Đề nghị phối hợp xử lý thuyền trưởng tàu cá ở Hoài Nhơn Đông có dấu hiệu trì hoãn nộp phạt

09:58

Nhịp sống hôm nay:

Tiếp tục in bổ sung 17 triệu bản sách giáo khoa trong tháng 9

11:38

Sắc màu Việt: Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông của người Hoa

13:07

Sống khỏe: Vì sao tập thể dục đều vẫn có thể bị đột quỵ?

14:34

Thời tiết hôm nay: Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và giông vài nơi

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