Tin nhanh đầu ngày:
+ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2 tại phường An Phú
+ Gia Lai chấp thuận đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng tại xã Gào
+ Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt xấp xỉ 3 tỷ USD
+ Kiểm tra thực địa các điểm sạt lở, đá rơi tại phường Quy Nhơn Nam
+ Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại phường Quy Nhơn Nam
+ Xử phạt Hợp tác xã vận tải Asia Quy Nhơn 88 triệu đồng, tước giấy phép 2 tháng
Nhịp sống hôm nay:
+ Ia Hiao phát động Cuộc thi sáng tác video “Ia Hiao trong tôi” lần thứ II
Sắc màu Việt: Những lớp trầm tích di sản kể chuyện vùng đất Gia Lai
Sống khỏe: Ngủ nướng thường xuyên có tác hại gì?
Thời tiết hôm nay: Gia Lai tiếp tục mưa giông, có nơi mưa to