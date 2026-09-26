(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2 tại phường An Phú; Gia Lai chấp thuận đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng tại xã Gào; Kiểm tra thực địa các điểm sạt lở, đá rơi tại phường Quy Nhơn Nam...