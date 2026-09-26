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Gia Lai chấp thuận đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng tại xã Gào

Gia Lai chấp thuận đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng tại xã Gào

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2 tại phường An Phú; Gia Lai chấp thuận đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng tại xã Gào; Kiểm tra thực địa các điểm sạt lở, đá rơi tại phường Quy Nhơn Nam...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2 tại phường An Phú

+ Gia Lai chấp thuận đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng tại xã Gào

+ Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt xấp xỉ 3 tỷ USD

+ Kiểm tra thực địa các điểm sạt lở, đá rơi tại phường Quy Nhơn Nam

+ Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại phường Quy Nhơn Nam

+ Xử phạt Hợp tác xã vận tải Asia Quy Nhơn 88 triệu đồng, tước giấy phép 2 tháng

09:38

Nhịp sống hôm nay:

+ Ia Hiao phát động Cuộc thi sáng tác video “Ia Hiao trong tôi” lần thứ II

10:56

Sắc màu Việt: Những lớp trầm tích di sản kể chuyện vùng đất Gia Lai

13:06

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Thời tiết hôm nay: Gia Lai tiếp tục mưa giông, có nơi mưa to

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