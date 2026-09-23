02:13

Tin nhanh đầu ngày:

+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và đối thoại công dân định kỳ tháng 9-2026

+ Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho hơn 1.000 cán bộ làm công tác Mặt trận năm 2026

+ Khẩn trương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

+ Đề xuất phụ cấp chức vụ cao nhất 3,29 triệu đồng trong ngành giáo dục

+ Công an xã Phù Mỹ Nam kịp thời đưa người phụ nữ đi lạc về với gia đình