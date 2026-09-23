Tin nhanh đầu ngày:
+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và đối thoại công dân định kỳ tháng 9-2026
+ Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho hơn 1.000 cán bộ làm công tác Mặt trận năm 2026
+ Khẩn trương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku
+ Đề xuất phụ cấp chức vụ cao nhất 3,29 triệu đồng trong ngành giáo dục
+ Công an xã Phù Mỹ Nam kịp thời đưa người phụ nữ đi lạc về với gia đình
Nhịp sống hôm nay: Khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở tại phường Quy Nhơn Nam
Sắc màu Việt: Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai tổ chức lễ giỗ Tổ nghiệp sân khấu
Sống khỏe: Ai cần đặc biệt cẩn trọng khi ăn bánh trung thu?
Thời tiết hôm nay: Phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to và giông tiếp diễn