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Đề xuất phụ cấp chức vụ cao nhất 3,29 triệu đồng trong ngành giáo dục

Đề xuất phụ cấp chức vụ cao nhất 3,29 triệu đồng trong ngành giáo dục

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và đối thoại công dân định kỳ tháng 9-2026; Khẩn trương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, Đề xuất phụ cấp chức vụ cao nhất 3,29 triệu đồng trong ngành giáo dục...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và đối thoại công dân định kỳ tháng 9-2026

+ Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho hơn 1.000 cán bộ làm công tác Mặt trận năm 2026

+ Khẩn trương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

+ Đề xuất phụ cấp chức vụ cao nhất 3,29 triệu đồng trong ngành giáo dục

+ Công an xã Phù Mỹ Nam kịp thời đưa người phụ nữ đi lạc về với gia đình

10:02

Nhịp sống hôm nay: Khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở tại phường Quy Nhơn Nam

11:09

Sắc màu Việt: Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai tổ chức lễ giỗ Tổ nghiệp sân khấu

12:34

Sống khỏe: Ai cần đặc biệt cẩn trọng khi ăn bánh trung thu?

13:45

Thời tiết hôm nay: Phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to và giông tiếp diễn

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