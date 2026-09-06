(GLO)- Bản tin có các nội dung: Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr thăm, tặng quà người có uy tín tại xã biên giới Ia Púch; Gia Lai hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại hơn 12.000 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin; Đề xuất hỗ trợ người dân xã Ia Chia khắc phục thiệt hại do lốc xoáy...