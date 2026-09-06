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Gia Lai hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại hơn 12.000 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

Gia Lai hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại hơn 12.000 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr thăm, tặng quà người có uy tín tại xã biên giới Ia Púch; Gia Lai hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại hơn 12.000 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin; Đề xuất hỗ trợ người dân xã Ia Chia khắc phục thiệt hại do lốc xoáy...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr thăm, tặng quà người có uy tín tại xã biên giới Ia Púch

+ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm và chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai

+ Gia Lai hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại hơn 12.000 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

+ Đề xuất hỗ trợ người dân xã Ia Chia khắc phục thiệt hại do lốc xoáy

+ Xử lý trường hợp làm giả thiệp mời của Công an tỉnh Gia Lai

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