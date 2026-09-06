Tin nhanh đầu ngày:
+ Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr thăm, tặng quà người có uy tín tại xã biên giới Ia Púch
+ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm và chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai
+ Gia Lai hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại hơn 12.000 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin
+ Đề xuất hỗ trợ người dân xã Ia Chia khắc phục thiệt hại do lốc xoáy
+ Xử lý trường hợp làm giả thiệp mời của Công an tỉnh Gia Lai
Nhịp sống hôm nay: 219 cán bộ, chiến sĩ giúp người dân buôn Jứ chuyển về nơi ở mới
Sắc màu Việt: Tiếp nối “Thứ Sáu - Đêm di sản” với vở tuồng Nghêu sò ốc hến
Sống khỏe: Một ly ca cao mỗi ngày có tác dụng gì cho sức khỏe?
Thời tiết hôm nay: Tây Nguyên vẫn có nơi xuất hiện mưa rào, mưa giông