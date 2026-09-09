Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai dồn sức hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2%
+ Đề xuất chấm dứt, thu hồi chủ trương đầu tư Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc
+ Ngành Giáo dục Gia Lai cắt giảm cuộc thi, hội họp, tăng cường khai thác và sử dụng dữ liệu số dùng chung
+ Gia cố bờ mương ở hẻm 433 Lý Thái Tổ để chống ngập úng
+ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị năm 2026
+ Khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Trạm Y tế phường Pleiku hoạt động khám chữa bệnh
Nhịp sống hôm nay: Mưa lớn kéo dài, nhiều hộ dân ở xã Gào bị thiệt hại do sạt lở đất
Câu chuyện thể thao: Công bố cung đường chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2026
Sống khỏe: Người bệnh thận có nên uống nhiều nước?
Thời tiết hôm nay: Miền Bắc đón gió mùa Đông Bắc đầu mùa