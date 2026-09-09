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Gia Lai dồn sức hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2%

Gia Lai dồn sức hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2%

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: : Gia Lai dồn sức hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2%; Đề xuất chấm dứt, thu hồi chủ trương đầu tư Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc; Gia cố bờ mương ở hẻm 433 Lý Thái Tổ để chống ngập úng...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai dồn sức hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2%

+ Đề xuất chấm dứt, thu hồi chủ trương đầu tư Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc

+ Ngành Giáo dục Gia Lai cắt giảm cuộc thi, hội họp, tăng cường khai thác và sử dụng dữ liệu số dùng chung

+ Gia cố bờ mương ở hẻm 433 Lý Thái Tổ để chống ngập úng

+ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị năm 2026

+ Khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Trạm Y tế phường Pleiku hoạt động khám chữa bệnh

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