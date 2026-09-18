Tin nhanh đầu ngày:
+ Tiếp nhận, bổ nhiệm 3 Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
+ Gia Lai điều chỉnh dự án Khu dịch vụ, thương mại, dân cư Bắc cầu Tân An
+ Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hạ tầng Khu công nghiệp Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh
+ Xã Bình Khê kết nối hơn 3.000 vị trí việc làm với người lao động
+ Gia Lai có hơn 83.400 ha đất chưa có rừng đang bị lấn chiếm
Nhịp sống hôm nay: Phường Hội Phú khám sức khỏe định kỳ cho hơn 12.000 học sinh
Sắc màu Việt: Lễ hội Trung thu 2026: Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật bổ ích
Sống khỏe: Những ai không nên ăn nhiều khoai mì?
Thời tiết hôm nay: Mưa lớn ở miền Bắc giảm dần