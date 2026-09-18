(GLO)- Bản tin hôm nay có các nội dung: Tiếp nhận, bổ nhiệm 3 Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;Gia Lai điều chỉnh dự án Khu dịch vụ, thương mại, dân cư Bắc cầu Tân An; Gia Lai có hơn 83.400 ha đất chưa có rừng đang bị lấn chiếm...