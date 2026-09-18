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Gia Lai có hơn 83.400 ha đất chưa có rừng đang bị lấn chiếm

Gia Lai có hơn 83.400 ha đất chưa có rừng đang bị lấn chiếm

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin hôm nay có các nội dung: Tiếp nhận, bổ nhiệm 3 Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;Gia Lai điều chỉnh dự án Khu dịch vụ, thương mại, dân cư Bắc cầu Tân An; Gia Lai có hơn 83.400 ha đất chưa có rừng đang bị lấn chiếm...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Tiếp nhận, bổ nhiệm 3 Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

+ Gia Lai điều chỉnh dự án Khu dịch vụ, thương mại, dân cư Bắc cầu Tân An

+ Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hạ tầng Khu công nghiệp Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh

+ Xã Bình Khê kết nối hơn 3.000 vị trí việc làm với người lao động

+ Gia Lai có hơn 83.400 ha đất chưa có rừng đang bị lấn chiếm

07:49

Nhịp sống hôm nay: Phường Hội Phú khám sức khỏe định kỳ cho hơn 12.000 học sinh

09:14

Sắc màu Việt: Lễ hội Trung thu 2026: Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật bổ ích

11:20

Sống khỏe: Những ai không nên ăn nhiều khoai mì?

12:48

Thời tiết hôm nay: Mưa lớn ở miền Bắc giảm dần

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