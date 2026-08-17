(GLO)- Không mở rộng diện tích sầu riêng; tập trung nâng cao năng suất, chất lượng; Gia Lai phê duyệt kết quả chọn nhà đầu tư dự án nhà máy điện gió 1.600 tỷ đồng; Khai giảng năm học 2026-2027: Điểm cầu trung tâm chuyển về trường học vùng biên... là những thông tin đáng chú ý hôm nay.