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Gia Lai phê duyệt kết quả chọn nhà đầu tư dự án nhà máy điện gió 1.600 tỷ đồng

Gia Lai phê duyệt kết quả chọn nhà đầu tư dự án nhà máy điện gió 1.600 tỷ đồng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Không mở rộng diện tích sầu riêng; tập trung nâng cao năng suất, chất lượng; Gia Lai phê duyệt kết quả chọn nhà đầu tư dự án nhà máy điện gió 1.600 tỷ đồng; Khai giảng năm học 2026-2027: Điểm cầu trung tâm chuyển về trường học vùng biên... là những thông tin đáng chú ý hôm nay.
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Không mở rộng diện tích sầu riêng; tập trung nâng cao năng suất, chất lượng

+ Gia Lai phê duyệt kết quả chọn nhà đầu tư dự án nhà máy điện gió 1.600 tỷ đồng

+ Khai giảng năm học 2026-2027: Điểm cầu trung tâm chuyển về trường học vùng biên

+ Tìm giải pháp tăng nhanh khách quốc tế đến Gia Lai

+ Ra mắt ứng dụng hướng dẫn phòng, chống thiên tai

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