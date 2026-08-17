Tin nhanh đầu ngày:
+ Không mở rộng diện tích sầu riêng; tập trung nâng cao năng suất, chất lượng
+ Gia Lai phê duyệt kết quả chọn nhà đầu tư dự án nhà máy điện gió 1.600 tỷ đồng
+ Khai giảng năm học 2026-2027: Điểm cầu trung tâm chuyển về trường học vùng biên
+ Tìm giải pháp tăng nhanh khách quốc tế đến Gia Lai
+ Ra mắt ứng dụng hướng dẫn phòng, chống thiên tai
Nhịp sống hôm nay: Chư A Thai livestream quảng bá, tiêu thụ nông sản địa phương
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Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa giông, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng