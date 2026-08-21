Tin nhanh đầu ngày:
+ Quy hoạch đồng bộ không gian Hồ Bến Tuyết, khu vực đầu đèo An Khê và Miếu Xà
+ Nhiều mô hình khuyến nông được hỗ trợ tới 100% chi phí
+ Gia Lai đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo
+ Vòng chung kết toàn quốc ROBOTACON WRO 2026 diễn ra tại Gia Lai từ ngày 22-8
+ Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn tiếp nhận gần 2.300 học sinh, sinh viên
+ Gia Lai bổ sung 11 cảng cá, điểm lên cá tạm thời
+ Tổ chức đợt cao điểm kiểm tra hoạt động y, dược, nha khoa, thẩm mỹ
Nhịp sống hôm nay: Tạm dừng lưu thông ô tô để sửa chữa đoạn đường qua đập dâng Văn Phong
Sắc màu Việt: Việt Nam đứng đầu điểm đến ẩm thực được độc giả bình chọn
Sống khỏe: Nên ăn cá bao nhiêu lần mỗi tuần?
Thời tiết hôm nay: Khu vực Pleiku nhiều mây, có mưa rào và giông