+ Vòng chung kết toàn quốc ROBOTACON WRO 2026 diễn ra tại Gia Lai từ ngày 22-8

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Quy hoạch đồng bộ không gian Hồ Bến Tuyết, khu vực đầu đèo An Khê và Miếu Xà; Vòng chung kết toàn quốc ROBOTACON WRO 2026 chính thức diễn ra từ 22-8 tại Gia Lai; Nhiều mô hình khuyến nông được hỗ trợ tới 100% chi phí; Bổ sung 11 cảng cá, điểm lên cá tạm thời...