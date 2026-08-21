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Vòng chung kết toàn quốc ROBOTACON WRO 2026 diễn ra tại Gia Lai từ ngày 22-8

Vòng chung kết toàn quốc ROBOTACON WRO 2026 diễn ra tại Gia Lai từ ngày 22-8

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Quy hoạch đồng bộ không gian Hồ Bến Tuyết, khu vực đầu đèo An Khê và Miếu Xà; Vòng chung kết toàn quốc ROBOTACON WRO 2026 chính thức diễn ra từ 22-8 tại Gia Lai; Nhiều mô hình khuyến nông được hỗ trợ tới 100% chi phí; Bổ sung 11 cảng cá, điểm lên cá tạm thời...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Quy hoạch đồng bộ không gian Hồ Bến Tuyết, khu vực đầu đèo An Khê và Miếu Xà

+ Nhiều mô hình khuyến nông được hỗ trợ tới 100% chi phí

+ Gia Lai đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo

+ Vòng chung kết toàn quốc ROBOTACON WRO 2026 diễn ra tại Gia Lai từ ngày 22-8

+ Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn tiếp nhận gần 2.300 học sinh, sinh viên

+ Gia Lai bổ sung 11 cảng cá, điểm lên cá tạm thời

+ Tổ chức đợt cao điểm kiểm tra hoạt động y, dược, nha khoa, thẩm mỹ

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