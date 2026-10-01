Tin nhanh đầu ngày:
+ Công chức cấp xã sẽ được tăng phụ cấp lên 55%
+ Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia
+ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai Trần Thế Phan được bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh
+ Gia Lai xếp hạng di tích cấp tỉnh Nhà bia tưởng niệm tại Đồn 649
+ Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai làm việc với 2 trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe tại xã Phù Mỹ và Hòa Hội
+ Hơn 150 chủ thể OCOP được phổ biến pháp luật trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm
Nhịp sống hôm nay: Khó quản lý học sinh gửi xe ngoài cổng trường
Sắc màu Việt: Hàng loạt trải nghiệm hấp dẫn chờ đón trong “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai”
Sống khỏe: Các loại rau xanh lá đậm cực tốt cho mắt
Thời tiết hôm nay: Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, giông vài nơi