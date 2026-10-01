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Tin nhanh đầu ngày:

+ Công chức cấp xã sẽ được tăng phụ cấp lên 55%

+ Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia

+ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai Trần Thế Phan được bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh

+ Gia Lai xếp hạng di tích cấp tỉnh Nhà bia tưởng niệm tại Đồn 649

+ Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai làm việc với 2 trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe tại xã Phù Mỹ và Hòa Hội

+ Hơn 150 chủ thể OCOP được phổ biến pháp luật trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm