Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Nhịp sống buôn làng Người Gia Lai kể chuyện
Công chức cấp xã sẽ được tăng phụ cấp lên 55%

Công chức cấp xã sẽ được tăng phụ cấp lên 55%

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Công chức cấp xã sẽ được tăng phụ cấp lên 55%; Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia; Gia Lai xếp hạng di tích cấp tỉnh Nhà bia tưởng niệm tại Đồn 649...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
02:02

Tin nhanh đầu ngày:

+ Công chức cấp xã sẽ được tăng phụ cấp lên 55%

+ Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia

+ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai Trần Thế Phan được bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh

+ Gia Lai xếp hạng di tích cấp tỉnh Nhà bia tưởng niệm tại Đồn 649

+ Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai làm việc với 2 trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe tại xã Phù Mỹ và Hòa Hội

+ Hơn 150 chủ thể OCOP được phổ biến pháp luật trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm

10:44

Nhịp sống hôm nay: Khó quản lý học sinh gửi xe ngoài cổng trường

12:08

Sắc màu Việt: Hàng loạt trải nghiệm hấp dẫn chờ đón trong “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai”

14:08

Sống khỏe: Các loại rau xanh lá đậm cực tốt cho mắt

15:14

Thời tiết hôm nay: Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, giông vài nơi

null